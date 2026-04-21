Посилений контроль і перевірки: в Україні стартує підготовка енергосистеми до грозового періоду

У весняно-літній період традиційно зростає інтенсивність грозових явищ, які можуть спричиняти пошкодження електричних мереж та обладнання. У зв’язку з цим критично важливо завчасно підготувати енергетичну інфраструктуру до роботи в умовах підвищеної грозової активності.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду.

У відомстві наголосили, що своєчасне виконання організаційних і технічних заходів є обов’язковою умовою стабільної роботи електростанцій, електромереж та електроустановок споживачів.

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З цією метою суб’єктам господарювання до початку грозового сезону необхідно:

провести перевірку пристроїв грозозахисту в електроустановках підприємств, установ та організацій і уточнити схеми їх розміщення;

забезпечити захист електроустановок від грозових перенапруг;

обстежити стан блискавковідводів, у тому числі окремо стоячих і встановлених на конструкціях підстанцій;

виконати ревізію та профілактичні випробування засобів грозозахисту у встановлені строки;

перевірити стан заземлювальних пристроїв і спусків розрядників, обмежувачів перенапруг та блискавковідводів;

здійснити перевірку повітряних ліній електропередачі та очистити їх від порослі й дерев для запобігання перекриттям під час гроз;

перевірити габарити перетину високовольтних ліній між собою, а також з лініями низької напруги і зв’язку та привести їх у відповідність до норм;

оцінити технічний стан електрогосподарства підприємств і оперативно усунути виявлені недоліки;

перевірити та налаштувати роботу пристроїв автоматичного повторного включення і автоматичного введення резерву з урахуванням параметрів релейного захисту;

забезпечити розслідування випадків пошкодження електрообладнання внаслідок грозових явищ у встановлені строки та інформування відповідних організацій.

Як повідомлялося, Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії працюють над підготовкою меморандуму про співпрацю, який охоплюватиме питання післявоєнного відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Києві послугу часткового відшкодування вартості альтернативних джерел енергії перевели в цифровий формат. Відтепер заявку на компенсацію за встановлення сонячної електростанції у багатоквартирному будинку можна подати онлайн через Портал послуг Києва.