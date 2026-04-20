Україна та МАГАТЕ готують меморандум про відновлення енергетичної інфраструктури, - Держатом
Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії працюють над меморандумом про співпрацю, який стосуватиметься післявоєнного відновлення енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Держатомрегулювання за підсумками зустрічі у Відні.
Що передбачає меморандум
Під час переговорів голова Держатомрегулювання Олег Коріков і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили ключові положення документа.
Проєкт меморандуму передбачає співпрацю у розвитку ядерної енергетики України з урахуванням планів післявоєнної відбудови.
Зокрема, йдеться про підтримку будівництва нових атомних електростанцій, допомогу у співпраці з міжнародними постачальниками та технічну підтримку через місії МАГАТЕ з оцінки безпеки.
Ключові напрями співпраці
Україна також розраховує на допомогу у впровадженні малих модульних реакторів, відновленні електромереж і модернізації обладнання АЕС із підвищенням рівня безпеки.
Окремо передбачено зміцнення системи аварійної готовності та реагування.
Оцінка сторін
За словами Корікова, документ стане важливим кроком для розширення співпраці та сприятиме відновленню енергетики.
У МАГАТЕ також наголосили на важливості подальшого поглиблення взаємодії з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль