МАГАТЕ розслідує причини чергового знеструмлення ЗАЕС

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з'ясовує причини відключення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС, яке сталося в четвер увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі МАГАТЕ у Х.

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Зазначається, що Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання ввечері у четвер, вдруге за менше ніж тиждень і 14-й раз за час війни.

За даними МАГАТЕ, з'єднання відновили через приблизно 40 хвилин.

В агентстві додають, що наразі причина втрати електропостачання ще невідома. Команда МАГАТЕ на місці розслідує та відстежує ситуацію.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що "втрата зовнішнього електропостачання підкреслює тривалу критичну ситуацію з ядерною безпекою".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупована РФ Запорізька атомна електростанція вранці 14 квітня 2026 року залишилась без жодного зовнішнього джерела живлення.

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