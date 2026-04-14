ЗАЕС знову без живлення: МАГАТЕ попереджає про ядерні ризики

Окупована РФ Запорізька атомна електростанція вранці 14 квітня 2026 року залишилась без жодного зовнішнього джерела живлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомила МАГАТЕ.

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"Уже втринадцяте з початку бойових дій Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сьогодні вранці повністю втратила зовнішнє електропостачання після відключення останньої діючої лінії електропередачі. Аварійні дизельні генератори станції негайно розпочали роботу для забезпечення електроенергією, необхідною для виконання критично важливих функцій безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті, стежить за ситуацією та "продовжує консультації з обома сторонами щодо встановлення локального режиму припинення вогню, щоб забезпечити можливість ремонту ще однієї лінії електропередачі для ЗАЕС".

Ядерні загрози

"Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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