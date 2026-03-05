Резервну лінію ЗАЕС відновлено після 23 днів відключення

Резервна лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1" відновлена та знову підключена до Запорізької АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

Роботи проводилися у рамках локального припинення вогню за посередництва МАГАТЕ.

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Лінію відновлено після тривалого відключення

За даними агентства, блок "Феросплавна-1" відновлено після 23 днів перебування без електропостачання. ЗАЕС тепер має дві зовнішні лінії електропередачі.

"ЗАЕС знову має дві зовнішні лінії електропередачі, а блок "Феросплавна-1" відновлено після 23 днів", — зазначає МАГАТЕ у повідомленні.

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Причини відключення та попередні дії

Як повідомлялося, 10 лютого Запорізька АЕС втратила зв’язок з ЛЕП 330 кВ "Феросплавна-1". Агентство припускало, що це сталося через бойові дії поблизу розподільчої станції, яка обслуговується Запорізькою ТЕС. Станом на 21 лютого АЕС працювала лише на лінії 750 кВ "Дніпровська".

МАГАТЕ також інформувало про чергове локальне перемир’я біля ЗАЕС 27 лютого, щоб відновити роботу лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

Раніше ми повідомляли, що протягом дня 5 березня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, внаслідок чого є поранені.

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