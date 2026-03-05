УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини живлення окупованої ЗАЕС
631 11

Резервну лінію ЗАЕС відновлено після 23 днів відключення

Відновлено лінію 330 кВ "Феросплавна-1" на Запорізькій АЕС

Резервна лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1" відновлена та знову підключена до Запорізької АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

Роботи проводилися у рамках локального припинення вогню за посередництва МАГАТЕ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лінію відновлено після тривалого відключення

За даними агентства, блок "Феросплавна-1" відновлено після 23 днів перебування без електропостачання. ЗАЕС тепер має дві зовнішні лінії електропередачі.

"ЗАЕС знову має дві зовнішні лінії електропередачі, а блок "Феросплавна-1" відновлено після 23 днів", — зазначає МАГАТЕ у повідомленні.

Також читайте: Буданов: РФ пропонувала формати спільних підприємств щодо ЗАЕС, це нереалістично

Причини відключення та попередні дії

Як повідомлялося, 10 лютого Запорізька АЕС втратила зв’язок з ЛЕП 330 кВ "Феросплавна-1". Агентство припускало, що це сталося через бойові дії поблизу розподільчої станції, яка обслуговується Запорізькою ТЕС. Станом на 21 лютого АЕС працювала лише на лінії 750 кВ "Дніпровська".

МАГАТЕ також інформувало про чергове локальне перемир’я біля ЗАЕС 27 лютого, щоб відновити роботу лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

  • Раніше ми повідомляли, що протягом дня 5 березня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, внаслідок чого є поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укренерго" пояснили наслідки можливого розірвання договору про аварійне постачання електроенергії зі Словаччини

Автор: 

обстріл (34432) ремонт (2443) ЗАЕС (1536) відключення світла (1688)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
не пойму... там кацапы управляют, вроде линию себе уже кинули...зачем мы ее питаем???
показати весь коментар
05.03.2026 22:38 Відповісти
+1
Це ти серйозно чи прикалуєшся?
показати весь коментар
05.03.2026 22:54 Відповісти
+1
Договорняк таємний між зеленою опою і кремлівською таки є якийсь..
показати весь коментар
05.03.2026 23:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не пойму... там кацапы управляют, вроде линию себе уже кинули...зачем мы ее питаем???
показати весь коментар
05.03.2026 22:38 Відповісти
Договорняк таємний між зеленою опою і кремлівською таки є якийсь..
показати весь коментар
05.03.2026 23:16 Відповісти
Нічим вони там керувати не можуть. ЗАЕС була глибоко модернізована з допомогою Вестінгауза та ін. компаній, всі паролі та прошивки закодовані, тож кацапня може тільки на неї дивитися. З якого лисого, ви думаєте, вони благали Вітькова про спільне управління? Без паролей і підтримки виробника ЗАЕС - це не карета а гарбуз.
показати весь коментар
06.03.2026 05:38 Відповісти
Здав зяма сучий потрох ЗАЕС...
показати весь коментар
05.03.2026 22:50 Відповісти
ну і шо? здав та й х з нею
показати весь коментар
05.03.2026 22:52 Відповісти
Це ти серйозно чи прикалуєшся?
показати весь коментар
05.03.2026 22:54 Відповісти
Гіркий сарказм.
показати весь коментар
05.03.2026 23:45 Відповісти
Набіг кацапських тролів - вірна ознака що в кремлі попа - боль.
показати весь коментар
06.03.2026 06:29 Відповісти
Сидиш там у Америці, то й сиди, не бекай, чорт. Знайшов кремлівських, вилупень..
показати весь коментар
06.03.2026 06:57 Відповісти
 
 