РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8319 посетителей онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС
150 7

Резервная линия ЗАЭС восстановлена после 23 дней отключения

Градирня ЗАЭС

Резервная линия электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1" восстановлена и снова подключена к Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Работы проводились в рамках локального прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Линия восстановлена после длительного отключения

По данным агентства, блок "Феросплавная-1" восстановлен после 23 дней пребывания без электроснабжения. ЗАЭС теперь имеет две внешние линии электропередачи.

"ЗАЭС снова имеет две внешние линии электропередачи, а блок "Феросплавная-1" восстановлен после 23 дней", — отмечает МАГАТЭ в сообщении.

Читайте также: Буданов: РФ предлагала форматы совместных предприятий по ЗАЭС, это нереалистично

Причины отключения и предварительные действия

Как сообщалось, 10 февраля Запорожская АЭС потеряла связь с ЛЭП 330 кВ "Феросплавная-1". Агентство предполагало, что это произошло из-за боевых действий вблизи распределительной станции, которая обслуживается Запорожской ТЭС. По состоянию на 21 февраля АЭС работала только на линии 750 кВ "Днепровская".

МАГАТЭ также информировало об очередном локальном перемирии возле ЗАЭС 27 февраля, чтобы восстановить работу линии 330 кВ "Феросплавная-1".

  • Ранее мы сообщали, что в течение дня 5 марта российские войска почти 40 раз атаковали Никопольский, Каменский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, вследствие чего есть раненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрэнерго" объяснили последствия возможного расторжения договора об аварийных поставках электроэнергии из Словакии

Автор: 

обстрел (15171) ремонт (52) Запорожская АЭС (482) отключение света (472)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не пойму... там кацапы управляют, вроде линию себе уже кинули...зачем мы ее питаем???
показать весь комментарий
05.03.2026 22:38 Ответить
Договорняк таємний між зеленою опою і кремлівською таки є якийсь..
показать весь комментарий
05.03.2026 23:16 Ответить
Здав зяма сучий потрох ЗАЕС...
показать весь комментарий
05.03.2026 22:50 Ответить
ну і шо? здав та й х з нею
показать весь комментарий
05.03.2026 22:52 Ответить
Це ти серйозно чи прикалуєшся?
показать весь комментарий
05.03.2026 22:54 Ответить
ну здав же вагнерівців чонгар та ін. суспільсву аойух а чому це виняток?
показать весь комментарий
05.03.2026 22:59 Ответить
 
 