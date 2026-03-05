Резервная линия ЗАЭС восстановлена после 23 дней отключения

Резервная линия электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1" восстановлена и снова подключена к Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Работы проводились в рамках локального прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ.

Линия восстановлена после длительного отключения

По данным агентства, блок "Феросплавная-1" восстановлен после 23 дней пребывания без электроснабжения. ЗАЭС теперь имеет две внешние линии электропередачи.

"ЗАЭС снова имеет две внешние линии электропередачи, а блок "Феросплавная-1" восстановлен после 23 дней", — отмечает МАГАТЭ в сообщении.

Причины отключения и предварительные действия

Как сообщалось, 10 февраля Запорожская АЭС потеряла связь с ЛЭП 330 кВ "Феросплавная-1". Агентство предполагало, что это произошло из-за боевых действий вблизи распределительной станции, которая обслуживается Запорожской ТЭС. По состоянию на 21 февраля АЭС работала только на линии 750 кВ "Днепровская".

МАГАТЭ также информировало об очередном локальном перемирии возле ЗАЭС 27 февраля, чтобы восстановить работу линии 330 кВ "Феросплавная-1".

Ранее мы сообщали, что в течение дня 5 марта российские войска почти 40 раз атаковали Никопольский, Каменский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, вследствие чего есть раненые.

