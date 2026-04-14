ЗАЭС снова без электроснабжения: МАГАТЭ предупреждает о ядерных рисках

Оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция утром 14 апреля 2026 года осталась без какого-либо внешнего источника питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщило МАГАТЭ.

"Уже в тринадцатый раз с начала боевых действий Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сегодня утром полностью лишилась внешнего электроснабжения после отключения последней действующей линии электропередачи. Аварийные дизельные генераторы станции немедленно начали работу для обеспечения электроэнергией, необходимой для выполнения критически важных функций безопасности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте, следит за ситуацией и "продолжает консультации с обеими сторонами по установлению локального режима прекращения огня, чтобы обеспечить возможность ремонта еще одной линии электропередачи для ЗАЭС".

"Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", - отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Пусть магата требует от россиян выметаться из области.
14.04.2026 09:42 Ответить
Не дается дух машины диким **********, они думали что они орки, но на деле они сквиги
14.04.2026 09:59 Ответить
Ну втратила і втратила, це проблеми окупанта
14.04.2026 10:57 Ответить
 
 