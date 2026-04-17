МАГАТЭ расследует причины очередного отключения электроэнергии на ЗАЭС
Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет причины отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, произошедшего в четверг вечером.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Х.
Отмечается, что Запорожская АЭС временно лишилась всего внешнего электроснабжения вечером в четверг, во второй раз за менее чем неделю и в 14-й раз за время войны.
По данным МАГАТЭ, соединение восстановили примерно через 40 минут.
В агентстве добавляют, что на данный момент причина потери электроснабжения еще неизвестна. Команда МАГАТЭ на месте расследует и отслеживает ситуацию.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "потеря внешнего электроснабжения подчеркивает длительную критическую ситуацию с ядерной безопасностью".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция утром 14 апреля 2026 года осталась без какого-либо внешнего источника питания.
Якщо так, то місія виконана і можна йти до каси за зарплатнею...