МАГАТЭ расследует причины очередного отключения электроэнергии на ЗАЭС

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет причины отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, произошедшего в четверг вечером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Х.

Отмечается, что Запорожская АЭС временно лишилась всего внешнего электроснабжения вечером в четверг, во второй раз за менее чем неделю и в 14-й раз за время войны.

По данным МАГАТЭ, соединение восстановили примерно через 40 минут.

В агентстве добавляют, что на данный момент причина потери электроснабжения еще неизвестна. Команда МАГАТЭ на месте расследует и отслеживает ситуацию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "потеря внешнего электроснабжения подчеркивает длительную критическую ситуацию с ядерной безопасностью".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция утром 14 апреля 2026 года осталась без какого-либо внешнего источника питания.

