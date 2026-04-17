Новости питание оккупированной ЗАЭС
МАГАТЭ расследует причины очередного отключения электроэнергии на ЗАЭС

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет причины отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, произошедшего в четверг вечером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Х.

Отмечается, что Запорожская АЭС временно лишилась всего внешнего электроснабжения вечером в четверг, во второй раз за менее чем неделю и в 14-й раз за время войны.

По данным МАГАТЭ, соединение восстановили примерно через 40 минут.

В агентстве добавляют, что на данный момент причина потери электроснабжения еще неизвестна. Команда МАГАТЭ на месте расследует и отслеживает ситуацию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "потеря внешнего электроснабжения подчеркивает длительную критическую ситуацию с ядерной безопасностью".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция утром 14 апреля 2026 года осталась без какого-либо внешнего источника питания.

МАГАТЭ (488) Запорожская АЭС (807) обесточивание (99)
Вони там взагалі ідіоти, атомна станція захоплена терористами, а що призвело до обезструмлення це її захоплення.
17.04.2026 06:40 Ответить
Єдина причина знеструмлення ЗАЕС, це окупація її сросіяками.
17.04.2026 07:17 Ответить
Окуляри в ОБРЄ позичили? Білі тростини видали? Занепокоєння висловили?
Якщо так, то місія виконана і можна йти до каси за зарплатнею...
17.04.2026 07:18 Ответить
Тобто, що аес захоплена терористами вони не бачать?
17.04.2026 08:25 Ответить
Я сподіваюсь, що не Україна відновлює
17.04.2026 08:50 Ответить
 
 