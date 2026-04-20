Украина и МАГАТЭ готовят меморандум о восстановлении энергетической инфраструктуры, - Госатом
Украина и Международное агентство по атомной энергии работают над меморандумом о сотрудничестве, который будет касаться восстановления энергетической инфраструктуры после войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госатомрегулирование по итогам встречи в Вене.
Что предусматривает меморандум
В ходе переговоров глава Госатомрегулирования Олег Кориков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ключевые положения документа.
Проект меморандума предусматривает сотрудничество в развитии ядерной энергетики Украины с учетом планов послевоенного восстановления.
В частности, речь идет о поддержке строительства новых атомных электростанций, помощи в сотрудничестве с международными поставщиками и технической поддержке через миссии МАГАТЭ по оценке безопасности.
Ключевые направления сотрудничества
Украина также рассчитывает на помощь во внедрении малых модульных реакторов, восстановлении электросетей и модернизации оборудования АЭС с повышением уровня безопасности.
Отдельно предусмотрено укрепление системы аварийной готовности и реагирования.
Оценка сторон
По словам Корикова, документ станет важным шагом для расширения сотрудничества и будет способствовать восстановлению энергетики.
В МАГАТЭ также подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимодействия с Украиной.
