Украина и МАГАТЭ готовят меморандум о восстановлении энергетической инфраструктуры, - Госатом

Украина и Международное агентство по атомной энергии работают над меморандумом о сотрудничестве, который будет касаться восстановления энергетической инфраструктуры после войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госатомрегулирование по итогам встречи в Вене.

Что предусматривает меморандум

В ходе переговоров глава Госатомрегулирования Олег Кориков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ключевые положения документа.

Проект меморандума предусматривает сотрудничество в развитии ядерной энергетики Украины с учетом планов послевоенного восстановления.

В частности, речь идет о поддержке строительства новых атомных электростанций, помощи в сотрудничестве с международными поставщиками и технической поддержке через миссии МАГАТЭ по оценке безопасности.

Ключевые направления сотрудничества

Украина также рассчитывает на помощь во внедрении малых модульных реакторов, восстановлении электросетей и модернизации оборудования АЭС с повышением уровня безопасности.

Отдельно предусмотрено укрепление системы аварийной готовности и реагирования.

Оценка сторон

По словам Корикова, документ станет важным шагом для расширения сотрудничества и будет способствовать восстановлению энергетики.

В МАГАТЭ также подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимодействия с Украиной.

