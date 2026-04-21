Україна націоналізувала 25% Крюківського вагонзаводу. Раніше ця частка належала росіянину

Україна в особі Фонду державного майна стала власницею 25,0717% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ).

Як ідеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації, 17 квітня КВБЗ отримав інформацію від Центрального депозитарію цінних паперів про виконання рішення Вищого антикорупційного суду стосовно стягнення частки, яку раніше контролював росіянин Станіслав Гамзалов, у дохід держави, передає Liga.net.

Раніше 25% акцій належали австрійській компанії OW Capital Management GmbH.

Компанії росіянина

У рішенні суду зазначається, що підконтрольні Гамзалову російські підприємства "Інтер Карго Компані", Завод металоконструкцій, Енгельський локомотивний завод, "Балаково-Центроліт" у 2024 році сплатили до бюджету Росії податків та зборів на суму понад 1,3 млрд грн.

Таким чином, це майже в 33 рази перевищує встановлений законом ліміт (40 млн грн для юридичних осіб), що є прямою підставою для застосування санкції у виді стягнення активів.

Пр цьому російські підприємства або напряму виконують державні оборонні замовлення, або виготовляють продукцію, яка використовується підприємствами російського військово-промислового комплексу для виробництва та модернізації танків, зокрема на "Уралвагонзаводі", бойових машин піхоти та іншої військової техніки.

Частка в КВБЗ

Компанія Гамзалова купила акції КВБЗ у 2012 році.

У 2022 році, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, частку Гамзалова заарештували й передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), але воно так і не змогло здати їх в управління.

При цьому Крюківський вагонзавод повідомляв, що Гамзалов не мав і не має впливу на роботу підприємства.

Власники заводу

Основним власником КВБЗ є громадянин України Володимир Приходько.

За даними у системі YouControl, бенефіціарними власниками "Крюківського вагонобудівного заводу" через низку естонських, британських та австрійських компаній є його президент Володимир Приходько (34,37%), Наталія Приходько (34,37%) та росіянин Станіслав Гамзалов (25%).

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Конфіскація активів

Як повідомлялося, в січні 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію українських активів російського бізнесмена Станіслава Гамзалова.

У 2022 році Офіс генерального прокурора заявив, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"закуповував деталі для будівництва вагонів у російських підприємств, пов'язаних з його акціонером із РФ, за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

У цій справі було арештовано 25% акцій заводу, які формально належать австрійській компанії Capital Management GmbH, вони передані в управління АРМА.

У жовтні 2025 року АРМА відкрило прийом пропозицій стосовно управління 25% статутного капіталу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" – одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.

АРМА в травні того року вже оголошувало конкурс на пошук управителя для частки у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".