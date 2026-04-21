В Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення, – НБУ

В Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення. Так, чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у березні цього року зросли на 32% порівняно з березнем торік, населенню – на 36%.

Про це повідомляє Національний банк України з посиланням на оновлену оперативну статистику про основні показники діяльності банків України.

Також зазначається, що банківська система України й надалі зберігає довіру клієнтів, які забезпечують стале збільшення фондування.

Скільки грошей на рахунках

Зокрема, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у березні збільшився на 20% у річному вимірі, бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінустанов) – на 13%.

У Нацбанку нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн та позбулися старих боргів, однак валовий портфель скоротився. Динаміка чистих кредитів залишилася незмінною, адже банки не зменшували темпів кредитування.

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Раніше повідомлялося, що банки в Україні очікують зростання обсягів та вартості фондування після того, як у першому кварталі цього року обсяг фондування в цілому знизився, а середня вартість зобов'язань – зросла, передусім за коштами домогосподарств.

Банківська система

Як повідомлялося, раніше в квітні Національний банк України для підвищення стабільності та надійності платіжної інфраструктури оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

На початку квітня НБУ оновив правила відкритого банкінгу, спростивши процедуру ініціювання платежів. Зокрема, регулятор зменшив кількість обов’язкових реквізитів, які мають зазначати користувачі.

У березні повідомлялося, що Національний банк України збирається посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу. Для цього Нацбанк планує врегулювати питання щодо строків та періодичності проведення контролю якості банкнот гривні, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків.