На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію громадських організацій. Як скористатися?

На порталі "Дія" запускають автоматичну реєстрацію громадських організацій.

Про це повідомили в пресслужбі "Дії".

"Тепер створити громадську організацію можна за кілька кроків – без юристів і додаткових погоджень, цифровізували процес для швидкої реєстрації", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, на реєстрацію нової громадської організації онлайн необхідно до 30 хвилин.

Доступні понад 30 напрямів діяльності, серед яких волонтерство, освіта, права людини тощо.

Також можна обрати, як працюватиме організація.

Як зареєструвати

Для того, щоб зареєструвати ГО на порталі "Дія", необхідно:

увійти на портал "Дія" з кваліфікованим електронним підписом (КЕП),

обрати реєстрацію громадської організації,

заповнити форму та налаштувати організацію,

підписати заяву КЕП.

"Важливо: щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР (Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних подання заяви неможливе", – також наголосили в "Дії".

Окрім того, послуга доступна й офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Послуги в "Дії"

Раніше в квітні стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації запустило послугу цифрового ліцензування грального бізнесу через портал "Дія". Відтепер компанії можуть отримувати ліцензії на організацію та проведення азартних ігор повністю онлайн ‒ без паперових документів і без офлайн-взаємодії з державними органами.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації готує до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".

Наприкінці березня стало відомо, що Державна податкова служба активно працює над запровадженням низки податкових сервісів у "Дії".

До того в Україні запустили новий сервіс у застосунку "Дія", який в автоматичному режимі відображає штрафи за паркування та дозволяє здійснювати їх оплату безпосередньо у програмі. Для доступу до послуги водіям необхідно оновити програму та перевірити наявність нарахувань.

Перед тим на єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили бета-тест, у якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Він стосується випадків втрати роботи через війну.

4 березня у "Дії" запустили бета-тест послуги для юридичних осіб із подання заяв до Міжнародного реєстру збитків за категорією C3.2 – "Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях". Якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.