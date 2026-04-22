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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Від сьогодні Україна планує відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба", ‒ Reuters

Сьогодні Україна планує відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба", ‒ Reuters

Україна планує відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба" 21 квітня вдень. Це відбудеться на тлі зусиль Києва отримати терміновий кредит Євросоюзу обсягом 90 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника галузі.

"Прокачування нафти має розпочатися 21 квітня об обідній перерві. Компанія MOL вже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях до Угорщини та Словаччини", ‒ заявив неназваний представник.

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Нагадаємо, Словаччина не виступатиме проти надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро, однак блокуватиме ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії доти, доки не отримає гарантій щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Як повідомлялося, після перемоги Петера Мадяра та його партії Tisza на парламентських виборах в Угорщині у ЄС розраховують, що новий уряд країни припинить блокувати виділення кредиту на 90 млрд євро для України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про плани завершити ремонт нафтопроводу "Дружба" цієї весни, що дасть можливість відновити транзит нафти.

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дружба (78) нафта (5768) Словаччина (404) Україна (978) Євросоюз (5834)
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Топ коментарі
+6
Все Що треба знати про Війну...
Все через Гроші.
Люди то таке,крім своїм близьким нікому не потрібні...
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22.04.2026 10:43 Відповісти
+4
Тварі вонючі. Зрадники!!!
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22.04.2026 10:40 Відповісти
+3
Угоду про використання нафтопроводу Дружба зелені продовжили з рф ще 2020, на 10 років,до 2030.
Тобто,щоби припинити транзит рос.нафти для її продажі через територію країни,слугам , очевидно, довелось би розірвати цю угоду в односторонньому порядку,а роль угорського чи словацького лідера в цьому на десятому місці.
Так,що все замилювання очей,як на сторонній погляд.
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22.04.2026 10:48 Відповісти

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