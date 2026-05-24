ШІ-помічником у "Дії" за тиждень після запуску скористався 1 мільйон українців

Національним ШІ-помічником "Дія.АІ" за тиждень із початку його масштабування на застосунок "ДІя" скористалися вже 1 млн українців.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"ШІ-помічники стають звичною частиною нашого життя – вони допомагають швидко вирішувати побутові питання та зручно отримувати сервіси. Минулого тижня масштабували на застосунок "Дія.АІ" – першого в світі національного ШІ-агента, який надає держпослуги просто в чаті. Більше не потрібно шукати потрібний сервіс у меню, достатньо просто написати запит", – зазначили в Мінцифри.

Функціонал "Дія.AI"

Зокрема, ШІ-помічник:

надає послуги просто в чаті: можна оплачувати штрафи за порушення Правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання та відстежувати статус документів;

працює як персональний навігатор державними послугами. Наприклад, для того, щоб зареєструватися як резидент "Дія.City", ШІ-помічник детально розпише умови вступу, надасть чіткі рекомендації та поділиться поштою для подання заявок;

консультує щодо соціальної допомоги: підкаже, як оформити виплати внутрішньо переміщеним особам чи швидко розібратися з новими цифровими сервісами.

Як повідомлялося, 14 травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.

Масштабування "Дія.АI "реалізовано в партнерстві з компанією Google, а в основі асистента – модель штучного інтелекту Gemini.

ШІ в Україні

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

Наприкінці березня понад 136 тис. українців долучилися до голосування за назву першої національної великої мовної моделі. Переможцем обрали назву "Сяйво".

У грудні стало відомо, що Мінцифри планує навчати українську велику мовну модель на основі open-source-моделі Gemma від Google.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

У травні 2026 року Міністерство економіки за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар'єрів цифровізації – обробки рукописних даних.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації разом з ElevenLabs впроваджує голосовий штучний інтелект у свої сервіси. Водночас активно розвивається "Дія.AI", а в подальших планах – навчити його спілкуватися голосом безпосередньо на порталі "Дія". Замість кліків і пошуку громадяни зможуть просто розмовляти з державою.

На початку квітня Мінцифри винесло на публічне обговорення проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Документ розроблено спільно з міжнародними партнерами, державними установами, бізнесом та експертною спільнотою у сфері штучного інтелекту.