Банки України в березні видали іпотечних кредитів на 1,5 мільярда. Які регіони в лідерах?. ПЕРЕЛІК

Банки України в березні поточного року видали 808 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування Національного банку України.

Ринок нерухомості

Як повідомляється, 494 кредити на суму 932 млн грн було надано на первинному ринку нерухомості, з них 240 кредитів на 439 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

Ще 314 кредитів на суму 573 млн грн було надано на вторинному ринку нерухомості.

Ставка за кредитами

Середньозважена ефективна ставка становила 8,37% річних на первинному ринку та 10,48% – на вторинному ринку.

При цьму, як зауважили в Нацбанку, якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.

Де видано найбільше

За регіонами найбільше іпотечних кредитів у березні було видано:

у Київській області (256 договорів на загальну суму 471 млн грн, або 31% від загального обсягу);

у Києві (185 договорів на 402 млн грн);

у Львівській області (43 договори на 92 млн грн);

у Вінницькій області (35 договорів на 69 млн грн);

у Волинській області (32 договори на 57 млн грн).

Житло в Україні

Раніше стало відомо, що на вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують таке зростання цін із запуском програми "Житла для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій", яка частиною "єВідновлення".

Ринок житла в Україні від початку повномасштабного вторгнення зріс на 246,76 тис. квартир – стільки житла було здано в експлуатацію за період із другого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2025 року.

Також стало відомо, що найсуттєвіше зростання середньої вартості в сегменті однокімнатних квартир на ринку вторинного житла в Україні порівняно з минулим роком було зафіксовано в Тернополі. Так, станом на 1 квітня така нерухомість здорожчала на 37% та досягла позначки $50 тис.

За даними Державної служби статистики, в Україні ціни на будівельно-монтажні роботи в березні поточного року зросли на 16,2% порівняно з березнем торік.