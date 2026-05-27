Кінець "паралельного імпорту": Російські продавці електроніки попередили про різке зростання цін

Найближчим часом ціни на ноутбуки, принтери та іншу техніку в Росії різко зростуть через те, що 27 травня цього року набуло чинності вилучення таких товарів із переліку "паралельного імпорту" Мінпромторгу РФ.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на власників і співробітників російських мереж електроніки.

Так, російська влада заборонила ввозити без дозволу правовласника техніку 22 популярних брендів, таких як Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung та інші.

Зокрема, йдеться про комп'ютери, жорсткі диски та оперативну пам'ять із "недружніх країн".

На скільки буде здорожчання

За словами продавців, поки немає точного розуміння, наскільки різким буде зростання цін, однак на першому етапі ноутбуки та принтери подорожчають, як вважають співрозмовники, "майже на 20%" – залежно від вартості товарів у закупівлях.

До цього додаватимуться "ризики простою на митниці", які, крім подорожчання техніки, призведуть до збільшення термінів поставок. А за цим своєю чергою може бути скорочення запасів і дефіцит ноутбуків, принтерів, моніторів та інших виробів.

При цьому в ряді російських магазинів техніка почала дорожчати ще до початку дії нових обмежень: наприклад, принтери HP вже стали дорожчими на 10%.

Наслідки обмежень

Водночас ціни зростуть не лише на нові товари, а й на вживані, також подорожчають послуги з ремонту техніки.

Причина – ускладнення логістики та збільшення цін на запчастини.

Через нові обмеження постачальники будуть змушені шукати "обхідні шляхи" доставки ноутбуків та іншої електроніки – і товари продовжать опинятися на російському ринку, але вже "за сірими схемами".

Урізання "паралельного імпорту"

Влада РФ послідовно скорочує паралельний імпорт, який ввели в 2022 році для наповнення ринку товарами західних брендів, що пішли з Росії.

У 2025 році було заборонено паралельний імпорт косметики та парфумерію з "недружніх" країн. Вихідний перелік паралельного імпорту включав 50 груп товарів та близько 200 брендів, проте він цілеспрямовано звужується.

Імпортозаміщення в Росії

Раніше повідомлялося, що російські компанії не зможуть повністю відмовитися від іноземного програмного забезпечення до кінця десятиліття. Так, бізнес у РФ продовжить використовувати закордонний софт щонайменше до 2030-2031 років.

У лютому цього року стало відомо, що російський розробник рішень для фільтрації та блокування інтернет-трафіку "РДП Ентерпрайз", пов'язаний зі структурами "Ростелекому", планує відмовитися від російського поштового програмного забезпечення на користь Microsoft Exchange Server 2019.

Раніше в Мінекономрозвитку РФ заявили, що Росії не вдається позбутися західних технологій, незважаючи на всі заклики президента РФ Владіміра Путіна це зробити і його заяви, що це вже зроблено. Країна, як і раніше, критично залежить від імпорту в областях, що мають ключове значення для війни, включно з машинобудуванням, виробництвом дронів і енергетикою.

До того стало відомо, що Росії за 10 років не вдалося створити аналог американських батарей.

Раніше російський уряд через брак фінансування зупинив декілька ключових проєктів для російських літографів, які потрібні для виробництва суверенних процесорів та мікросхем.

До того повідомлялося, що російський виробник мікросхем "Байкал Електронікс" так і не зміг налагодити виробництво власних процесорів Baikal M у Росії, тому цей проєкт закриють.

При цьому в середині лютого 2026 року в Росії офіційно дозволили визнавати викрадені технології власною розробкою.