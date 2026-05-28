Кабмін планує купити 1000 сільських будинків для переселенців, – Свириденко

Кабінет Міністрів України працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами селекторної наради з гуманітарних питань із регіонами, з 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для внутрішьо переміщенх осіб, зокрема для маломобільних людей та людей із інвалідністю.

14 областей уже повністю використали виділені кошти. Водночас затримки спостерігаються в Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.

Свириденко додала, що під час наради окремо обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для переселенців.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Житло для переселенців

У квітні повідомлялося, що Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) цього року виділить понад 1500 пільгових іпотечних кредитів для внутрішньо переміщених осіб, що в півтора раза більше, ніж торік, коли кредити отримали 976 людей.

На початку березня Україна та Німеччина підписали угоду про про реалізацію проєкту пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Також у березні Кабінет Міністрів виділив 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Ваучери на житло

Станом 3 травня за програмою "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій було погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів – електронних документів-гарантій від держави, що надає суму 2 млн грн на придбання житла.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вже за першу годину після відкриття бронювання було подано понад 5 тис. звернень, а за два дні – майже 17 тис. заявок.

Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня 2025 року. На першому етапі подати заяву можна було лише через мобільний застосунок "Дія", а пізніше – через ЦНАПи або нотаріуса.