Рейтинг найвпливовіших жінок у бізнесі очолила гендиректора Citigroup, – Fortune

Журнал Fortune опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок у бізнесі – перше місце в ньому посіла CEO фінансової корпорації Citigroup Джейн Фрейзер.

Про це пише Liga.net із посиланням а статтю видання Fortune.

"Уперше з 2024 року у нас є нова №1. Голова правління та генеральна директорка Citigroup Джейн Фрейзер піднялася на перше місце через п'ять років після того, як отримала кутовий офіс у Citi. Фрейзер зламала "скляну стелю" Волл-стріт, коли в 2021 році стала першою жінкою-генеральною директоркою великого банку", – сказано в матеріалі.

Хто ще в рейтингу

Жінки в рейтингу є керівницями 94 компаній із загальним штатом працівників 11,8 млн осіб та річним доходом $7,3 трлн.

Очільниця автомобільного концерну General Motors Мері Барра, яка торік очолювала рейтинг, цього року посіла друге місце.

Третя в списку – CEO технологічної компанії AMD Ліза Су, четверта – CEO кнсалтингової компанії Accenture Джулі Світ, на п'ятому місці – CEO іспанської фінансово-кредитної групи Santander Ана Ботін.

У рейтингу переважають представниці технологічних та фінансових галузей, але є лідерки і з інших секторів.

Зокрема, Мег О'Нілл із нафтогазового гіганту British Petroleum (№ 16), перша жінка-генеральна директорка нафтової компанії Big Oil, та Латріс Воткінс (№ 87), нова генеральна директорка американської торговельної мережі Sam's Club.

"Наш список за 2026 рік звернув увагу на деякі дивовижні тенденції. Зростання кількості жінок у сфері штучного інтелекту є незаперечним, прикладом чого є Фіджі Сімо (№ 28), яка відіграє важливу роль в OpenAI як генеральна директорка з розгортання AGI", – також зазначається в статті.

У яких країнах найбільше лідерок

Після США країнами з найбільшою кількістю найвпливовіших жінок у списку є материковий Китай, Франція та Велика Британія.

Жінки в бізнесі в Україні

Як повідомлялося, в квітні в Україні стартував набір на Power Women 2026 безоплатну навчальну програму для жінок, які прагнуть увійти у сферу відновлювальної енергетики та отримати нові кар’єрні можливості в одному з ключових секторів для відновлення та стійкості країни.

На початку квітня в Києві відбувся четвертий благодійний форум Female Freedom Forum, що об’єднав учасниць навколо ідей фінансової свободи та жіночого лідерства,

У 2025 році в Україні 12 757 нових компаній очолили жінки. Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній – це майже стільки сам, як і до початку повномасштабної війни.

До того повідомлялося, що через процес мобілізації, міграцію та гострий дефіцит кадрів бізнес змушений переглядати звичні підходи до підбору персоналу. Жінки все частіше займають посади, які десятиліттями вважалися виключно "чоловічими". Водночас разом із новими ролями вони часто стикаються зі старою проблемою: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, але отримують меншу заробітну плату.