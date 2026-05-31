Програма "Кешбек на пальне" завершилася. Нею скористалися 2,3 мільйона українців – і це більше за прогнози. ІНФОГРАФІКА

Національною програмою "Кешбек на пальне" скористалися 2,3 млн українців. Програма діяла з 20 березня по 31 травня.

Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки українців у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи.

Свириденко нагадала, що національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економкласу з невеликим об'ємом двигуна.

"За час дії програми було відкрито близько 500 тис. нових карток "Національного кешбеку", що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів", – також розповіла Свириденко.

Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони.











Скільки очікувалося

У середині травня міністр економіки, довкілля й сільського господарства Олексій Соболев заявляв, що в підсумку програмою "Кешбек на пальне" скористаються 2,1-2,2 млн осіб.

Про програму

Нагадаємо, з 20 березня в Україні стартувала урядова програма "Кешбек на пальне". Вона дозволяє споживачам економити від 2 до 11 грн на кожному літрі пального залежно від його виду.

Кошти на фінансування паливного кешбеку були виділені шляхом перерозподілу існуючих урядових програм, тому це не потребує збільшення бюджетних видатків.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня, змінивши її умови.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження дії експериментального проєкту "Національний кешбек" до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.