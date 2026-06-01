Україна потроїла закупівлі імпортної свинини: хто основні імпортери?

За січень-квітень 2026 року Україна імпортувала 13,2 тис. тонн свинини, що у три рази перевищує показник за аналогічний період минулого року. Основною причиною такого зростання є не підвищення попиту, а дефіцит внутрішньої пропозиції, спричинений спалахами африканської чуми свиней (АЧС) у 2024-2025 роках.

Про це повідомляє асоціація "М’ясної галузі".

Основні імпортери

Серед ключових постачальників залишаються:

Данія;

Польща;

Німеччина.

Що буде з цінами?

Імпорт частково стримував зростання цін, однак цей ефект поступово слабшає: світові ціни на м’ясо оновлюють максимуми, а переорієнтація птахівництва на ринок ЄС додатково скорочує внутрішню пропозицію.

Собівартість виробництва свинини в Україні становить менше 1 євро за кілограм, тоді як у країнах ЄС перевищує 2 євро. Попри таку конкурентну перевагу, Україна вже близько 20 років не забезпечує повністю внутрішнє споживання і змушена покривати 10-30% попиту за рахунок імпорту.

Проблема АЧС залишається невирішеною з 2012 року і може стати бар’єром на шляху вступу до ЄС. Хоча вакцина існує, державного рішення щодо її застосування досі немає. За оцінками Асоціації м’ясної галузі, потенціал сектора становить 6-12 млрд євро доданої вартості щороку.

Нагадаємо, світовий індекс цін на м’ясо у квітні цього року оновив історичний максимум на тлі третього поспіль місяця зростання цін на продовольство. Середнє значення індексу цін ФАО на м’ясо у квітні становило 129,4 пункту, що на 1,2% більше порівняно з березнем і на 6,4% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, експорт м’яса птиці з України торік досяг 436 тис. тонн. Це на 2% менше, ніж у 2024 році, однак на 1% більше за середній показник за останні п’ять років.