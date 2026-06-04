Фонд страхування на випадок безробіття збільшить фінансування програм зайнятості. Як це вплине на ринок праці?

Витрати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за минулий рік склали 14 млрд грн, за ці кошти послуги отримали 640 тис. осіб.

Про це розповіла голова Фонду Наталія Землянська під час робочої наради з розгляду питань бюджету Фонду.

Окрім того, торік на реалізацію програм сприяння зайнятості та грантових програм було спрямовано майже 8 млрд грн.

Бюджет Фонду на 2026 рік

Повідомляється, що на активні програми сприяння зайнятості та грантову підтримку підприємців цього року передбачено більшу частину коштів – 12 млрд грн.

Працевлаштування українців

Таким чином, фінансування дозволить Державній службі зайнятості:

охопити професійним навчанням, зокрема і з використанням ваучера та грантів на професійний розвиток 106 тис. людей (у 2025 році – 85 тис.);

працевлаштувати з наданням компенсацій роботодавцям 42 тис. людей, зокрема понад 20 тис. внутрішньо переміщених людей (минулого року працевлаштували 35 тис., із них 17 тисяч – переселенці);

залучити до тимчасової зайнятості близько 77 тис. людей (торік – 64 тис.);

облаштувати робочі місця для 3 тис. людей із інвалідністю (у 2025 році – 2,4 тис.);

ухвалити близько 13 тис. позитивних рішень щодо надання мікрогрантів та грантів на створення або розвиток власного бізнесу (минулого року – 12 тис.).

Також кошти будуть спрямовані і на реалізацію експериментальних проєктів, таких як навчання людей віком 50+, жінок на умовно "чоловічі" професії та інших.

Зі свго боку директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк наголосила, що кошти спрямовуватимуться не лише на програми підтримки шукачів роботи та роботодавців, а й на вдосконалення самих сервісів.

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Ринок праці в Україні

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України прибрав зайві функції Державної служби з питань праці, які дублювали роботу інших органів або давно втратили сенс.

До того Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей із інвалідністю.

На початку травня повідомлялося, що на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, із яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 млн.

Також нагадаємо, що українці можуть офіційно поєднувати кілька робіт, працюючи за сумісництвом. Такий формат працевлаштування має окремі правила щодо робочого часу, оформлення, оплати та соціальних гарантій.