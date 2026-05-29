Ринок праці: Кабмін прибрав функції Держпраці, які дублювали задачі інших органів

Кабінет Міністрів України прибрав зайві функції Державної служби з питань праці, які дублювали роботу інших органів або давно втратили сенс.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Натомість Держпраці більше зосередиться на безпеці людей на роботі, дотриманні трудових прав і підтримці чесних правил на ринку праці", – наголосила вона.

За її словами, окремо посилюється соціальний напрям – Держпраці матиме більше повноважень для підтримки працевлаштування людей із інвалідністю та роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

Ринок праці в Україні

Реформа працевлаштування

