Польський банк повернув Львову майже 1 мільйон євро авансу за будівництво сміттєпереробного заводу

Польський банк ING Bank Slaski повернув Львову майже 1 млн євро як частину авансу, котрий місто в 2021 році сплатило підряднику Control Process S.A. для будівництва механіко-біологічного комплексу з переробки відходів.

Як повідомили у Львівській міські раді, підрядник мав виконати роботи й таким чином "закрити" цей аванс, однак частина коштів так і залишилася непогашеною після невиконання зобов'язань і розірвання контракту.

Зрештою після застосування банківської гарантії місто отримало назад залишок авансових коштів – 947 тис. євро.

Деталі справи

У 2021 році польська підрядна компанія Control Process S.A. отримала від Львова 3,6 млн євро авансу та мала виконати відповідні роботи з будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові.

Проте станом на квітень 2026 року близько 1 млн євро авансу компанія не погасила.

Відтак ЛКП "Зелене місто" звернулося до банку-гаранта ING Bank Slaski із вимогою виплатити гарантовану суму.

Після цього вже колишній підрядник Control Process S.A. погрожував погіршенням україно-польських відносин і подав запит на призначення надзвичайного арбітра в ICC в Парижі, проте всі вимоги компанії повністю відхилили.

3 червня 2026 року банк-гарант повернув Львову аванс у розмірі 947 тис. євро.

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Що відомо про будівництво заводу

У квітні цього року мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів планує найближчим часом оголосити новий тендер і добудувати сміттєпереробний завод із новим підрядником.

У березні цього року львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику – компанії Control Process S.A. – повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові.

Рішення ухвалили після тривалого невиконання підрядником своїх зобов'язань за контрактом.

Як нагадали в Львівській міській раді, впродовж 2025 року підрядник неодноразово отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути.

Зокрема, підрядник:

не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику – ЛКП "Зелене місто";

не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P);

відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом;

відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи з підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Попри надані додаткові терміни для виправлення ситуації, жодне з цих порушень компанія Control Process S.A. не усунула.

У серпні 2025 року львівські депутати звернулися до голови Ради міністрів Польщі Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові.

Фінансування проєкту

Наприкінці 2024 року повідомлялося, що влада Львова візьме кредит на 840 млн грн, а кошти спрямують на добудову сміттєпереробного заводу.

У вересні того року у Львові зупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки польський підрядник – компанія Control Process SA – порушила істотні умови договору будівництва, заявляли у Львівській міськраді.

Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця року, будівельні роботи тоді були виконані на 25%.

Польська компанія Control Process SA створила кілька таких заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.

Проєкт будівництва Львівського сміттєпереробного заводу мав реалізуватися також за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).

Площа ділянки сміттєпереробного заводу – 9,66 гектарів. Загальна площа під комплексом становить майже 22 тис. квадратних метрів.