Голова Держмитслужби про імпорт тютюну: "Для чого в умовах війни надавати митну пільгу на тютюн, я зрозуміти не можу"

На сьогодні сума всіх наданих митних преференцій при імпорті товарів в Україну становить майже 52% від суми надходжень митних платежів до бюджету.

Про це розповів голова Держмитслужби Орест Мандзій у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Мандзй розказав, що тютюнова сировина ввозиться в Україну зі звільненням від сплати митних платежів, тому ввозити її нелегально "немає сенсу".

"Якщо ми говоримо про пільги на товари оборонного призначення, то це об'єктивна необхідність. Пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – це теж затребувано. А от для чого в умовах війни надавати пільгу при імпорті тютюну, я зрозуміти не можу", – зазначив Мандзій.

За його словами, торік пільг на підакцизні товари (тютюн) для забезпечення виробництва на території України тютюнових виробів було надано на 62,7 млрд грн.

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Митні пільги

Як повідомлялося, до державного бюджету України в квітні цього року було перераховано 73,9 млрд грн митних платежів.

Митні пільги передбачають повне або часткове звільнення від митних платежів (мита, ПДВ, акцизу) при переміщенні товарів через кордон.

Як зазначили в Держмитслужбі, порівняно з квітнем 2025 року обсяг наданих преференцій зріс на 13,1 млрд грн, або на 52,8%. Тоді цей показник становив 24,8 млрд грн.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять:

пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення – 54,5% (20,7 млрд грн);

пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів – 16,7% (6,3 млрд грн);

звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю" – 10,2% (3,8 млрд грн);

пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 7% (2,7 млрд грн);

пільги із ввезення на митну територію України природного газу – 7% (2,7 млрд грн);

інші пільги відповідно до законодавства – 4,4% (1,7 млрд грн).

Залишки сировини

Як повідомлялося, Мандзій також заявив, що Державна митна служба України не фіксує випадків ввезення тютюнової сировини поза митним контролем.

"Якщо ми подивимось на імпорт сировини на митну територію України, то бачимо тенденцію про те, що об'єм тютюну в сирому вигляді зріс в 1,7 раза. Наскільки існує динаміка зростання виробництва на території України, мені важко говорити. Але тут патерни досить тривожні", – наголосив Мандзій.

За його словами, після аналізу податкового блоку деяких імпортерів з'ясувалося, що після отримання мільярдних пільг не відбувається ані виробництво готової тютюнової продукції, ані її подальша реалізація на користь компаній-резидентів України.

"Є така аномалія, коли ці товарні залишки складуються, набувають гротескного масштабу, і що з ними відбувається далі – Держмитслужбі невідомо", – зазначив Мандзій.

Нагадаємо, в травні цього року журналіст-розслідувач Євген Плінський писав, що Державна митна служба зацікавилася діяльністю ТОВ "Люкс-Трейд Коммерц", яка імпортує значні обсяги індійського тютюну з Болгарії, але що далі відбувається із цим тютюном – не відомо.

Перші питання у представників Державної митної служби до цієї компанії почали виникати ще влітку минулого року.

За словами Пілнського, у липні 2025 року на основі отриманих даних Державної податкової служби, "ця компанія ще в серпні 2024 року отримала ліцензію на виробництво тютюну для кальянів, але жодної акцизної марки за 2024-2025 роки ще не придбала".