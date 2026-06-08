Робота після війни: Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко окреслила сфери української економіки, які продовжать найбільш динамічно розвиватися після закінчення війни.

Про це Свириденко розповіла під час форуму "Освіта нової України 2.0", передає Укрінформ.

"Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними", – розказала Свириденко.

За її словами, це будуть, зокрема:

енергетика,

машинобудування,

IT,

defense tech,

"tech" загалом.

"Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися", – зазначила прем'єрка.

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Ринок праці в Україні

На початку травня повідомлялося, що на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, із яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 млн.

У січні Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026-2028 роках.

Проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачав залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

До того стало відомо, що в 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

Прогнози зайнятості

Згідно з макропрогнозом, затвердженим урядовою постановою №695 від 4 червня, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, за оптимістичним сценарієм, зросте з 12,9 млн осіб наступного року до 13,4 млн осіб у 2029 році (безробіття – 12,7%).

Менш оптимістичний сценарій передбачає зростання кількості зайнятих з 12,8 млн до 13,2 млн осіб (безробіття зросте з 12,4% до 13%).