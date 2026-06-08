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Новини ринок праці
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Робота після війни: Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні

Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні після війни

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко окреслила сфери української економіки, які продовжать найбільш динамічно розвиватися після закінчення війни.

Про це Свириденко розповіла під час форуму "Освіта нової України 2.0", передає Укрінформ.

"Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними", – розказала Свириденко.

За її словами, це будуть, зокрема:

  • енергетика,
  • машинобудування,
  • IT,
  • defense tech,
  • "tech" загалом.

"Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися", – зазначила прем'єрка.

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Ринок праці в Україні

На початку травня повідомлялося, що на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, із яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 млн.

У січні Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026-2028 роках.

Проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачав залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

До того стало відомо, що в 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

Прогнози зайнятості

Згідно з макропрогнозом, затвердженим урядовою постановою №695 від 4 червня, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, за оптимістичним сценарієм, зросте з 12,9 млн осіб наступного року до 13,4 млн осіб у 2029 році (безробіття – 12,7%).

Менш оптимістичний сценарій передбачає зростання кількості зайнятих з 12,8 млн до 13,2 млн осіб (безробіття зросте з 12,4% до 13%).

Автор: 

безробіття (429) прогноз (1134) робота (1079) Свириденко Юлія (421)
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Топ коментарі
+19
Найперспективніша професія назараз і надалі - це ********- ка
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08.06.2026 19:04 Відповісти
+8
Краще бути депутатом. Вкрав десять лямів зелені, віддав два - і живи собі, не тужи.
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08.06.2026 19:10 Відповісти
+6
енергетика,машинобудування,IT,"tech" загалом.)) это на столько общие понятия что даже не знаю где тут прогнозом пахнет. Ну а пока что водителей и курьеров не хватает. Мусор некому вывозить. Но это все мелочи конечно. Лучше грезить о великом. IT , tech, defence... приятнее звучит)
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08.06.2026 19:14 Відповісти
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Найперспективніша професія назараз і надалі - це ********- ка
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08.06.2026 19:04 Відповісти
Власне,так і хочеться сказати - Свириденко,де ти,а де закінчення війни...
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08.06.2026 19:17 Відповісти
Така розумна дівка , що аж страшно .
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08.06.2026 19:06 Відповісти
так, а що тут гадати?
там, де нема математики та фізики!
де, навіть диплом пту не потрібен!
разнорабом та будівлі династій.......
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08.06.2026 19:06 Відповісти
Краще бути депутатом. Вкрав десять лямів зелені, віддав два - і живи собі, не тужи.
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08.06.2026 19:10 Відповісти
Нехай ще скаже коли закінчиться війна
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08.06.2026 19:10 Відповісти
Квартал95 знову сцить в очі зедібілам щоб не думали хто такий Вова і що робили його друзі в Україні.
Вона ще розкаже, як космічні кораблі будуть пришвартовуватись до офісу президента, привозити шашлики з Марсу.
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08.06.2026 19:11 Відповісти
енергетика,машинобудування,IT,"tech" загалом.)) это на столько общие понятия что даже не знаю где тут прогнозом пахнет. Ну а пока что водителей и курьеров не хватает. Мусор некому вывозить. Но это все мелочи конечно. Лучше грезить о великом. IT , tech, defence... приятнее звучит)
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08.06.2026 19:14 Відповісти
Свіріденко ,це що? мабудь якийсь Месінг зі смиітьєвого баку . воно знає коли закінчиться війна?
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08.06.2026 19:15 Відповісти
Впевнений, найбільш перспективною буде професія гадалки. Кожен поважаючий себе зелений прохвесіонал типу цієї єрмаковської засоски буде вважати за необхідне мати особисту гадалку для прийняття єдино вірних рішень по розбудові держави.
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08.06.2026 19:18 Відповісти
Кінцям війни і не пахне , альо
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08.06.2026 19:18 Відповісти
Правильно,всім перспективні роботи ось,а я і ми в Верховній Раді)Найперспективніше було закінчити політолога в Могилянці,і залізти до парламенту.Там купа таких перспективних.
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08.06.2026 19:20 Відповісти
А сказати "оборонні технології" замість "defense tech" - партія не дозволяє !?
Аби щось іноземне пер*нути...
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08.06.2026 19:24 Відповісти
шюр, гайс )
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08.06.2026 19:45 Відповісти
"Кава в Криму" уже була...
Тепер ще й "війна закінчиться...."
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08.06.2026 19:28 Відповісти
хто памятає? в яку професію йшли афганці після війни?
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08.06.2026 19:30 Відповісти
На сколько помню кто здоровый в сферу security management и defence busines. Ларьки дефенсили и менеджеров секьюрити. Кто инвалид в основном в сферу развлечения, шоу бизнес, кто умел на баяне.
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08.06.2026 19:52 Відповісти
Хто візьме на роботу Свириденко?
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08.06.2026 19:34 Відповісти
Пані! Ваші плани - суцільні обмани!
Хто повернеться? Ті,хто будуть НЕВЗМОЗІ працювати на таких посадах! Але радо займуть посади керівників,замів,помічників,радників і подібне. Реально не потрібна в ЄС шушера!
Навіть підсобники будівельника НЕ повернуться,бо в ЄС,як що дійсно працюєш,а не імітуєш діяльність,рівень оплати(і житя працюючого) вище.
По друге. Пенсійне забезпеченя зрозуміле,не залежне від примх керувальників.
По трете. Щоб відновити ДОВІРУ потрібно буде 2 терміни(10років) таких президентів як Порошенко.
Але зєхудобі подобається.
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08.06.2026 19:37 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Молодий Хмиз:
Ця єрмаківська стюардеса народилася в Чернігові (населення 274 тис. осіб). Батько працював у Чернігівському відділенні Антимонопольного комітету України,
мати обіймала посаду в обласній раді
Вона бреше, як ***** на базарі
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08.06.2026 19:54 Відповісти
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08.06.2026 19:55 Відповісти
Забыла самую-самую перспективную профессию в стране дураков упомянуть.
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08.06.2026 20:40 Відповісти
чепушила знає як кар'єру будувати і що вчити
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08.06.2026 20:45 Відповісти

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