Міненерго змінило керівництво державного "Волиньвугілля" після аудиту. Які порушення виявили?. ІНФОГРАФІКА

Міністерство енергетики України провело аудит державного підприємства "Волиньвугілля", за результатами якого з'ясувалося, що підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

"Поки борги із заробітної плати працівників зростали, з підприємства вибувало стратегічне майно, здійснювалися сумнівні операції з обладнанням, а контроль за вугільною продукцією був фактично втрачений", – зазначили в Міненерго.

Виявлені порушення

Зокрема, серед порушень:

продаж критично важливого обладнання шахти "Бужанська" за заниженими цінами та непрозорими схемами;

Обладнання, на придбання та ремонт якого держава витратила 10,6 млн грн, у 2024 році продали за 3,3 млн грн. У торгах брали участь дві приватні компанії, пов'язані між собою через одну й ту саму особу. Сьогодні державна шахта працює на устаткуванні, яке їй не належить, а власник вже вимагає повернення майна – тобто державна шахта повністю залежна від приватної структури.

сотні тонн необлікованого вугілля на складах на понад 5 млн грн – це понад 14 вагонів вугілля, якого не існувало за документами;

Відповідальні особи відмовилися підписувати акт перевірки та давати пояснення. Поруч працює мобільна збагачувальна установка приватної структури, що обробляє вугілля прямо на місці, та розташований породний відвал, викуплений тією самою компанією, що придбала обладнання шахти "Бужанська". Фіксація руху приватного транспорту пропускною системою підприємства не здійснювалася.

використання державного майна – за документами, орендували 400 квадратних метрів, фактично використовували втричі більше;

майже 37 млн грн державне підприємство витратило на релокацію обладнання, яке так і не використало – устаткування, привезене у 2024-2025 роках, й досі у виробничому процесі не задіяне;

безпідставні виплати керівному складу в той час, як шахтарі чекали на оплату праці роками, а фінансовий стан підприємства стрімко погіршувався.

Так, надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 млн грн. Понад 1,4 млн грн спрямовано на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт, а ще 400 тис. грн – нараховано та сплачено директору та бухгалтеру санаторію "Шахтар" упродовж двох років після продажу цього об'єкта.

На початок травня цього року заборгованість по заробітній платі підприємства вже становить понад 137 млн грн.

Подальші кроки

"Ми вже відновлюємо контроль над підприємством, змінили керівництво та забезпечили гарантований збут вугілля для державної генерації. Здійснюються заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати та оздоровлення підприємства", – наголосили в Міненерго.

Там додали, що всі матеріали аудиту будуть передані правоохоронцям.











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Вугільна галузь

На початку березня 2026 року стало відомо, що Міністерство енергетики ініціює передачу державних шахт ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" та ДП "Добропіллявугілля-видобуток" до Фонду державного майна.

На початку травня Кабінет Міністрів ліквідував Координаційний центр із питань трансформації вугільних регіонів України.

Окуповані шахти

Як повідомлялося, наприкінці квітня на окупованій території Луганської області зупинили роботу ще три вугільні шахти, а їх працівники вже кілька місяців не отримують зарплату.

Ще навесні 2025 року стало відомо, що російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відмовилися від дев'яти з них.

Тоді компанії спробували повернути шахти окупаційним адміністраціям для подальшої ліквідації, хоча раніше обіцяли вкласти в ці об'єкти 65 млрд руб.