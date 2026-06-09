Google запускає ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як працюватиме нова функція?

Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка допомагатиме виявляти шахрайські телефонні дзвінки в режимі реального часу. Рішення покликане посилити захист користувачів від фінансових афер і схем соціальної інженерії.

Про це повідомляє "Мінфін" з посиланням на Google Security.

Запуск нової функції став відповіддю на зростання кількості телефонних шахрайств у світі, коли зловмисники використовують клоновані голоси родичів, знайомих або представників державних установ для виманювання коштів.

Як працюватиме нова функція?

Нова технологія аналізує зміст розмови під час дзвінка та визначає ознаки потенційного шахрайства. Зокрема, система звертає увагу на прохання терміново переказати гроші, надати конфіденційну інформацію або повідомити паролі й коди доступу.

Головна особливість сервісу полягає в тому, що обробка даних здійснюється безпосередньо на смартфоні. Аудіозаписи розмов не передаються на сервери Google, що дозволяє зберегти конфіденційність користувачів.

У разі виявлення підозрілих ознак система надсилатиме попередження або звуковий сигнал про можливу небезпеку.

Чому це актуально для України?

Телефонне шахрайство залишається однією з поширених проблем в Україні. Попри заходи безпеки з боку банків і правоохоронних органів, аферисти продовжують використовувати методи психологічного впливу для отримання доступу до коштів громадян.

Нова розробка Google може стати додатковим інструментом захисту. На першому етапі функція буде доступна на смартфонах Pixel, однак у майбутньому її можуть інтегрувати й в інші пристрої на базі Android.

Водночас фахівці наголошують, що жодна технологія не гарантує абсолютного захисту. Якщо співрозмовник наполягає на термінових діях, намагається викликати сильні емоції або просить надати доступ до банківських даних, варто припинити розмову та перевірити інформацію через офіційні канали.

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Нагадаємо, 8 червня Міністерство цифрової трансформації України виявило фішинговий сайт із доменом, схожим на "Дію", де користувачам пропонують завантажити через браузер підроблений застосунок "Дії", щоб отримати доступ до їхніх персональних даних.

На початку червня у мережі було зафіксовано нову хвилю кібершахрайства: громадяни масово отримують електронні листи та повідомлення в месенджерах із підробленими рахунками за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики України.