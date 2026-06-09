Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Податкові зміни
812 3

Ринок нерухомості: Рада підтримала зниження податку на оренду житла до 5%

Ринок нерухомості: Рада підтримала зниження податку на оренду житла з 18% до 5%

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким знижено податкове навантаження з 18% до 5% для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Нова норма повинна запрацювати з 1 січня 2027 року.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, зменшення ставки податку може дати кращий результат для держави, ніж збереження вищого рівня оподаткування. Наразі значна частина власників житла, які не зареєстровані як ФОП, здають нерухомість без офіційного оформлення та декларування доходів, що частково пов’язано з високим податковим навантаженням.

Очікується, що зниження ставки до 5% дасть декілька позитивних ефектів:

  • стимулює перехід ринку в легальну площину;
  • спростить укладання офіційних договорів та сплату податків;
  • дозволить виграти всім сторонам: орендодавці отримають простіші правила, орендарі ‒ більший захист прав, а держава ‒ додаткові надходження та більш прозорий ринок.

Шуляк наголосила, що ухвалення закону є лише першим кроком. Для ефективної реалізації змін необхідна масштабна інформаційна кампанія, яка пояснить громадянам нові правила та можливості. Без цього процес виходу ринку з тіні триватиме, однак значно повільніше, ніж потенційно можливо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, у Верховній Раді підтримують ідею зниження податкового навантаження на оренду житла з 23% до 7%. Водночас при Міністерстві розвитку громад та територій було створено робочу групу, яка вивчала варіанти встановлення ставок на рівні 9% або 10%.

У 2026 році доходи від здачі нерухомості в оренду залишаються під посиленим контролем податкових органів. Якщо орендар не є самозайнятою особою, обов’язок із нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору повністю покладається на орендодавця.

Автор: 

оренда (431) житло (743) податки (2857) нерухомість (665) ринок (445) Шуляк Олена (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авторка посту, з якого написано цю новину, забула сказати, що цей законопроєкт - "про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів". А також що до 5% податку ще 5% військового збору платити. Як здавали в чорну, так і здаватимуть.
показати весь коментар
09.06.2026 15:41 Відповісти
Цікаво, а яка роль держави у житлі людей? Людина працює і сплачує податки, зібрала гроші і купила квартиру, сплативши знову податки, купували будівельні матеріали, сантехніку, меблі і знову сплачуючи податки. А яку участь а цьому брала держава? Ніякої! Так, якщо держава хоче отримувати податки, вона повинна компенсувати, власнику житла для початку, наприклад, 50 відсотків від ринкової вартості квартири, оплачувати ремонти!
показати весь коментар
09.06.2026 15:58 Відповісти
Логічно. Якщо приймуть цей закон, то можна і похвалити Верховну Раду.
показати весь коментар
09.06.2026 16:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 