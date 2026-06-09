Ринок нерухомості: Рада підтримала зниження податку на оренду житла до 5%

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким знижено податкове навантаження з 18% до 5% для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Нова норма повинна запрацювати з 1 січня 2027 року.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, зменшення ставки податку може дати кращий результат для держави, ніж збереження вищого рівня оподаткування. Наразі значна частина власників житла, які не зареєстровані як ФОП, здають нерухомість без офіційного оформлення та декларування доходів, що частково пов’язано з високим податковим навантаженням.

Очікується, що зниження ставки до 5% дасть декілька позитивних ефектів:

стимулює перехід ринку в легальну площину;

спростить укладання офіційних договорів та сплату податків;

дозволить виграти всім сторонам: орендодавці отримають простіші правила, орендарі ‒ більший захист прав, а держава ‒ додаткові надходження та більш прозорий ринок.

Шуляк наголосила, що ухвалення закону є лише першим кроком. Для ефективної реалізації змін необхідна масштабна інформаційна кампанія, яка пояснить громадянам нові правила та можливості. Без цього процес виходу ринку з тіні триватиме, однак значно повільніше, ніж потенційно можливо.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді підтримують ідею зниження податкового навантаження на оренду житла з 23% до 7%. Водночас при Міністерстві розвитку громад та територій було створено робочу групу, яка вивчала варіанти встановлення ставок на рівні 9% або 10%.

У 2026 році доходи від здачі нерухомості в оренду залишаються під посиленим контролем податкових органів. Якщо орендар не є самозайнятою особою, обов’язок із нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору повністю покладається на орендодавця.