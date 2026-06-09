Великий бізнес побудував свої системи допомоги: В "Інтерпайп" Пінчука розказали, як підтримують працівників у війську

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Мобілізовані потребують індивідуального супроводу від роботодавця. Така підтримка значна ефективніша за стандартні пакети, адже потреби оборонця залежать від багатьох чинників – посади, військової спеціальності, строку служби, стану здоров'я, побутових умов тощо, – і, безумовно, вона необхідна весь період служби військового.

Про це в компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука розповіли журналістам NV і поділилися досвідом такої підтримки.

"У кожного нашого мобілізованого свій шлях у війську. Хтось одразу стає штурмовиком, хтось – пілотом FPV-дронів, хтось працює в групі вогневої підтримки, а хтось ремонтує важку бронетехніку. Це функціонально різні завдання, і для їх виконання потрібна різна підтримка", – зазначила директорка з комунікацій "Інтерпайп", кураторка напрямку допомоги військовим Людмила Новак.

Робота з людьми

Саме тому корпоративна Патронатна служба "Інтерпайп", яка опікується мобілізованими працівниками, працює з конкретними запитами від конкретних людей.

Із бійцями комунікують індивідуальні координатори, які перебувають на зв’язку цілодобово, адже запит може бути терміновим, а від своєчасної підтримки залежать бойова ефективність і життя оборонця.

"Для штурмовика важливу роль відіграють балістичний захист, взуття та амуніція, яка не є надто важкою. А якщо людина служить у ремонтній бригаді та ремонтує бронетехніку, там потрібні специфічні інструменти", – додала Новак.

Зміна запитів

У компанії зауважили, що за понад чотири роки війна змінилася, а відповідно – змінилися й запити.

Якщо в перші місяці не вистачало елементарної амуніції та побутових речей, то тепер основний дефіцит – техніка.

Великий бізнес закриває цю потребу для своїх співробітників, адже має технічну експертизу, пул надійних постачальників, досвід закупівель і може швидко реагувати на нові запити.

Досвід бійців

Ефективність адресної підтримки ілюструють історії самих бійців.

Одну з них розповів Віталій Дрозд, який працював машиністом крана на колісному виробництві. Від початку повномасштабного вторгнення він служить у війську: спочатку в понтонно-мостових підрозділах, а зараз – у взводі БпЛА 93 бригади.

"Пам'ятаю перші дні мобілізації. Це був березень 2022 року. Нас поселили в наметах, було дуже холодно, стояли сильні морози. Потреба була в карематах, спальниках, теплих речах, формі, термосах, ліках. На той час майже не було нормальних броньованих плит. Їх робили з ресор або якогось металу. Це було ненадійно. Компанія надала нам дуже якісні плити – легкі й надійні", – розказав Дрозд.

Сьогодні фронт для нього виглядає зовсім інакше.

"Зараз фронт потребує ударних і розвідувальних дронів, ноутбуків, планшетів, ретрансляторів, генераторів, детекторів дронів, Starlink, павербанків – усього, що потрібно пілотам", – додав військовий.

Наразі у війську служать майже 1200 співробітників компанії. Кожного з них підтримують адресно з першого дня служби. За потреби супроводжують під час поранень і захворювань, надають юридичні консультації, психологічну підтримку, а після демобілізації продовжують працювати з оборонцями вже в статусі ветеранів.

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Як повідомлялося, українська промислова компанія "Інтерпайп" увійшла до десятки найбільших експортерів країни за підсумками минулого року та очолила рейтинг експортерів продукції з високою доданою вартістю.

Раніше повідомлялося, що протягом останніх років промислова компанія "Інтерпайп" суттєво розширила портфель проєктів у сегменті спеціальних труб, які використовуються для виробництва гідроциліндрів різних видів спецтехніки.

До того компанія "Інтерпайп" стала учасником нового європейського проєкту у сфері відновлюваної енергетики – будівництва морської вітрової електростанції біля берегів Великої Британії. Об'єкт розташований за 69 кілометрів від узбережжя графства Саффолк і нині перебуває на фінальному етапі реалізації, де тривають роботи з монтажу вітрових турбін.