Найбільший у Росії енергохолдинг попередив про загрозу дефолту

Російська компанія "РусГідро" – найбільша в Росії генерувальна компанія, на яку припадає 12% всієї виробленої в країні електроенергії, – попередила інвесторів про загрозу дефолту за своїми борговими зобов'язаннями, загальний розмір яких перевищує 1 трлн руб.

Як пише The Moscow Times, у матеріалах до річних зборів акціонерів "РусГідро" повідомила, що до кінця 2027 року її чистий борг досягне 1,3 трлн руб., а вже цього року його співвідношення до показника операційного прибутку (EBITDA) досягне 6,2 – у стільки разів заборгованість компанії перевищить її прибуток до виплат.

У "РусГідро" зазначили, що це створює ризики порушення кредитних ковенантів та крос-дефолту – тобто ситуації, коли порушення зобов'язань за однією позикою автоматично за принципом "ефекту доміно" тягне за собою дефолт за всіма боргами компанії.

Причинами такої ситуації "РусГідро" називає реалізацію масштабної інвестпрограми, збитковість далекосхідних дочірніх компаній групи, а також тривалий період високої ключової ставки Центробанку РФ.

Фінансові результати

"РусГідро", яка на 62% належить державі та володіє 60 гідроелектростанціями, а також десятками ТЕС у 31 регіоні Росії, зіткнулася зі складнощами ще в 2024 році. Через різке зростання відсоткових ставок компанії довелося віддати кожен десятий рубль виручки на виплати за боргом, а за підсумками року "РусГідро" отримала 61,2 млрд руб. чистого збитку.

Минулого року компанія повернулася до прибутку – 117,9 млрд руб., а в січні-березні 2026 року заробила ще 37,2 млрд руб. Однак за квартал її борг злетів на 40%.

Виплата дивідендів

Щоб сплатити масштабні інвестиції в енергетику Далекого Сходу РФ, які оцінюються в 1,05 трлн руб. у найближчі п'ять років, російський уряд як основний акціонер "РусГідро" ухвалив рішення продовжити мараторій на виплати дивідендів компанією до 2029 року.

За даними "РусГідро", незважаючи на реалізацію заходів підтримки, фінансово-економічний стан компанії залишається складним. Компанія пов'язує це з масштабною інвестпрограмою та необхідністю залучення позикових коштів.

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Стан компаній у Росії

Раніше в червні стало відомо, що російський "Внєшекономбанк" (ВЕБ) – ключовий держбанк Росії, який має статус "держкорпорації розвитку", управляє пенсійними накопиченнями 38 млн громадян і фінансує нацпроєкти Кремля – у 2027 році скоротить свій бюджет, а також планує звільнити 15% співробітників. Скорочення ВЕБ проводить в умовах "кредитного охолодження" економіки, яке проводить Центробанк РФ.

Минулого року 25% російських компаній провели скорочення співробітників через погіршення економічної ситуації. Металургійні заводи були змушені звільнити близько 3 тис. людей після того, як попит на сталь у країні обвалився на 15%, а кілька великих заводів, включно з Магнітогорським металургійним комбінатом, стали збитковими.

До 20% співробітників звільнив "Сбєрбанк", ще 13 російських банків скоротили до 40% персоналу.

Також звільняв співробітників "Яндекс", а ще близько 2 тис. працівників скоротив "КамАЗ", який торік отримав рекордний збиток на 43 млрд руб.

У лютому 2026 року стало відомо, що більше ніж половина великих компаній у Росії закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато з них готуються звільняти співробітників.

Раніше в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що в Росії на ринку праці фіксується нова тенденція: компанії дедалі частіше відмовляються від традиційних скорочень персоналу на користь так званих "тихих звільнень". Йдеться про створення для працівників таких умов роботи, за яких вони фактично змушені залишати посади за власним бажанням.

Також повідомлялося, що компанія "Российские жележные дороги" (РЖД, російський оператор залізниць) на тлі мільярдних збитків звільнить 15% співробітників центрального апарату, включно з керівниками філій.