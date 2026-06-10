"Енергоатом" працює над системою повідомлень про порушення в компанії – вже діє захищена електронна пошта

Компанія "Енергоатом" працює над створенням спеціального каналу зв'язку – системи повідомлення про порушення, з метою всебічного та належного аналізу й оцінки кожного окремого виявленого факту чи ситуації.

Відтак, як повідомили в компанії, тимчасово, на період до повноцінного запуску такої системи повідомлень, створено окрему захищену електронну поштову скриньку для отримання повідомлень від працівників, постачальників, контрагентів та інших зацікавлених осіб.

Про що можна повідомляти

Зокрема, можна залишати повідомлення стосовно:

можливих порушень законодавства;

випадків шахрайства, корупції або зловживань;

конфліктів інтересів;

порушень внутрішніх політик і процедур компанії;

ризиків для безпеки, доброчесності або належного управління;

інших неправомірних дій чи обставин, які можуть негативно впливати на діяльність товариства.

"Для забезпечення незалежного та неупередженого розгляду повідомлень доступ до вказаної поштової скриньки матиме обмежене коло осіб (внутрішніх та зовнішніх спеціалістів), уповноважених на первинну обробку та надання пропозицій щодо реагування", – зазначили в "Енергоатомі".

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Корупція в Україні

Як повідолялося, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами "Енергоатому" під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в Миколаївській області.

Окрім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, завершила аналіз поведінки учасників аукціону з продажу електроенергії компанією "Енергоатом", що відбувся в січні цього року. За результатами проведеного розгляду ознак неправомірного використання інсайдерської інформації виявлено не було.

Раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков заявив, що в Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами.

Суди України винесли 814 рішень у справах про корупцію за перші чотири місяці 2026 року. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Загалом у 2026 році винесли на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік.