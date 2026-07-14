За програмою компенсацій для постраждалого бізнесу в Україні за пів року виплачено 0 гривень

В Україні з 1 січня поточного року працює програма компенсації бізнесу за знищене чи пошкоджене війною майно, яку адмініструє Експортно-кредитне агентство (ЕКА), однак станом на липень за програмою подано 293 заявки на участь, 165 схвалено, але заяв на компенсацію – тобто вже після настання шкоди – 0.

Про це йдеться в матеріалі Бізнес Цензору "Коли постраждалі від російських атак бізнеси отримають відшкодування".

Що передбачено програмою

Програма поділяється на два напрями:

пряма компенсація вартості пошкодженого чи знищеного майна;

пошкодженого чи знищеного майна; часткова компенсація страхової премії за полісами страхування воєнних ризиків.

Перший напрямок розповсюджується лише на "територіях підвищеного ризику", а це:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська області.

При цьому Києва, який зазнає постійних ударів, у цьому списку немає.

Другий напрям діє по всій Україні, крім окупованих територій.

Розмір допомоги

Пряма компенсація становить до 30 млн грн на суб'єкта господарювання, не більше фактичного збитку.

Компенсація страхової премії – до 3 млн грн на рік.

Реальні цифри

Утім, станом на липень за програмою виплачено 0,00 млн грн. Усього подано заявок на 26 млрд грн ймовірних збитків, причому ймовірна компенсація за вже схваленими заявками – лише 3,14 млрд грн.

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на запитання, чи закладені ці 3,14 млрд грн у бюджет, відповів коротко:

"Компенсація не має закладатися в бюджеті з розрахунку 100%".

Водночас у бюджеті України на 2026 рік на програму закладено лише 1 млрд грн, а збільшити фінансування до 2 млрд грн навіть у 2027 році може завадити той-таки низький попит – менш ніж 300 заявок по країні.

Так, наприклад, сам Гетманцев називав виділення 2 млрд грн замість 1 млрд для такої кількості суб'єктів господарювання "неадекватним рішенням".

Зі свого боку народна депутатка, членкиня профільного комітету Ніна Южаніна заявляє, що навіть на цей мільярд бізнес не поспішає. Причини, за словами Южаніної, дві.

перша – розмір : гранична компенсація ЕКА за майно – 30 млн грн, а типова сума, яку бізнес страхує, – 50-100 млн грн. Навіть максимальна виплата не покриває і половини того, що бізнес намагається захистити;

: гранична компенсація ЕКА за майно – 30 млн грн, а типова сума, яку бізнес страхує, – 50-100 млн грн. Навіть максимальна виплата не покриває і половини того, що бізнес намагається захистити; друга – сама формула компенсації страхових премій. Тарифи страхування воєнних ризиків складають 5-9%, держава компенсує все понад 1% від тарифу, але в межах ліміту – однаково для всіх, незалежно від того, яку суму бізнес страхує і в кого.

"Без урахування, хто страхує і наскільки, ти можеш при меншому страхуванні отримати більшу компенсацію, ніж навпаки", – каже Южаніна.

Простіше кажучи: формула однакова і для маленької кав'ярні, і для заводу – хоча мала б залежати від масштабу.

Хто може претендувати на компенсацію

Юристка практики міжнародного арбітражу Юридичної групи LCF Катерина Лихопека пояснює: претендувати на програму можуть не всі постраждалі бізнеси.

"Це важливий крок, але із суттєвим обмеженням: програма покриває лише пошкодження, що сталися після її запуску, і за умови, що бізнес заздалегідь став її учасником. Для підприємств, які втратили майно у 2022-2025 роках – а це абсолютна більшість постраждалих – цей механізм недоступний", – сказала Лихопека.

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Підтримка бізнесу

Як повідомлялося, бізнес в Україні, який втратив майно до 2026 року та який не підпадає під програму відшкодування від Експортно-кредитного агентства, має два шляхи: подання позову проти Росії в українських судах і заява до Реєстру збитків для України (RD4U) – міжнародного механізму, що діє паралельно з українськими судами.

Нагадаємо, малі та середні підприємства України, які зазнали руйнувань через російські удари, з 1 липня 2026 року можуть залучити до 150 млн грн на ремонт майна та відновлення виробництва.

Пізніше в липні Кабінет Міністрів України вніс зміни до державної програми страхування воєнних ризиків, спростивши процедуру підтвердження збитків за зруйноване майно та збільшивши терміни подання заявок для підприємців.

Державна програма страхування воєнних ризиків стартувала 1 січня 2026 року, наразі демонструє невисокий попит серед українських підприємців.

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