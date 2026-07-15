Ціни на нафту продовжують зростати через загострення бойових дій на Близькому Сході

15 липня ціни на нафту продовжили зростання після того, як США відновили морську блокаду всіх іранських портів, а Іран завдав ударів по американській інфраструктурі в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent підвищилися на 99 центів, або 1,2%, до $85,72 за барель станом на 04:00 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли на 64 центи, або 0,8%, до $79,98 за барель.

"Хоча ринок фізичної нафти залишається адекватно забезпеченим, будь-яка подальша ескалація, пов’язана з Ормузькою протокою, або додаткові санкції щодо іранського експорту можуть швидко погіршити настрої на ринку та збільшити премії за ризик", ‒ зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Ескалація, що триває протягом останніх кількох днів, посилила сумніви в тому, що меморандум про взаєморозуміння, укладений минулого місяця, зрештою приведе до завершення війни, яка охопила сусідні з Іраном країни.

"Шанси повернення ціни на нафту до $100 у відносно найближчій перспективі все ще є значними, якщо бойові дії посиляться, що зашкодить енергетичній інфраструктурі навколо Перської затоки", ‒ заявив Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Він додав, що ціни на Brent можуть утримуватися в межах $75-80 за барель, якщо дипломатичні зусилля сприятимуть повторному відкриттю протоки.

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Напередодні Дональд Трамп заявив, що США вже досягли основних цілей військової операції проти Ірану. Водночас він підкреслив, що американські удари найближчими днями не лише триватимуть, а й стануть інтенсивнішими, щоб змусити Тегеран повернутися до переговорів.

Водночас заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді наголосив, що Тегеран більше не вважає себе зобов'язаним виконувати положення меморандуму про взаєморозуміння зі США, оскільки цей документ, за його словами, вже втратив чинність.

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