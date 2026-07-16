Роботодавці в Україні з початку року шукали 242 тисячі працівників. Які спеціалісти потрібні?

У першому півріччі 2026 року майже 76 тис. роботодавців співпрацювали з Державною службою зайнятості, запропонувавши шукачам роботи понад 242 тис. вакансій.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість активних працедавців зросла на 6%, а загальне число наданих ними можливостей для працевлаштування збільшилося майже на 5%.

Лідером за активністю роботодавців та кількістю відкритих пропозицій цього року стала Львівська область.

Найбільш затребувані фахівці на ринку праці

Найчастіше компанії та підприємства шукали працівників у сферах торгівлі, логістики та послуг.

Найпопулярнішими вакансіями першого півріччя стали:

водій автотранспортних засобів – роботодавці запропонували понад десять тис. таких вакансій;

продавець продовольчих товарів – для пошуку цих спеціалістів відкрили майже десять тис. робочих місць;

продавець-консультант – попит склав майже вісім тис. пропозицій;

кухар та бухгалтер – у цих категоріях шукали шість та п'ять тис. працівників відповідно.

Топ високооплачуваних цивільних професій

Попри великий попит на робітничі спеціальності та сферу послуг, найвищі оклади пропонували вузькопрофільним технічним фахівцям та керівникам.

Найбільші середні зарплати серед цивільних вакансій зафіксували у таких категоріях:

оператор радіочастотного контролю – лідер рейтингу із середньою платнею у 170 тис. грн;

вишкоелектромонтажник – фахівцям у цій сфері пропонували до 150 тис. грн;

технічний керівник та директор з виробництва – управлінські посади закривали із окладами від 125 до 142 тисю грн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дефіцит кадрів як ключова перешкода для бізнесу

Нагадаємо, що наразі близько 71% українських підприємств називають саме нестачу кваліфікованих працівників головною перешкодою для розвитку свого бізнесу.

У червні підприємства рідше повідомляли про труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів. Частка таких компаній скоротилася з 60,6% до 46,3%.

Як повідомлялося, півтори тисячі українських жінок долучилися до програми навчання за "чоловічими" професіями.

Зокрема, в Україні вперше обсяги державного замовлення на підготовку фахівців визначили з урахуванням довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

Читайте також: В Україні готують до запуску нову систему підготовки кадрів для агросектору