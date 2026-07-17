Ексглава МЗС Угорщини Сійярто обійме керівну посаду в китайській BYD

Колишній міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто оголосив про складання депутатського мандата та перехід на роботу до китайського автовиробника BYD.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише "Мінфін".

Нова посада

У компанії BYD Сійярто обійме міжнародну керівну посаду, відповідатиме за розвиток бізнесу та зовнішні зв’язки. Його призначення вже спричинило критику в угорських політичних колах через його попередню роль у залученні китайських інвестицій до країни.

Працюючи в уряді Віктора Орбана, Сійярто був одним із ключових прихильників поглиблення економічної співпраці з Китаєм.

За його участі Угорщина стала одним із головних європейських майданчиків для розвитку BYD, зокрема компанія розпочала будівництво свого першого в Європі заводу з виробництва електромобілів саме в цій країні.

Критика в Угорщині

Опоненти називають призначення Сійярто типовим прикладом "обертових дверей", коли колишній високопосадовець після завершення роботи в державному секторі переходить до компанії, інтересам якої раніше сприяв.

За час перебування Сійярто в уряді Угорщина активно підтримувала китайських інвесторів. Зокрема, BYD отримала суттєві державні стимули для реалізації своїх проєктів, серед яких будівництво заводу в Сегеді, відкриття європейської штаб-квартири та центру досліджень і розробок.

Представники угорської опозиції вважають, що нове місце роботи Сійярто може створити репутаційні та етичні ризики. На їхню думку, політик переходить до компанії, якій раніше допомагав забезпечувати сприятливі умови для діяльності на державному рівні.

Ризики для ЄС

Перехід Сійярто до BYD відбувається на тлі посилення конкуренції між європейськими та китайськими виробниками автомобілів. Китайські компанії активно збільшують продажі електромобілів, тоді як європейські автовиробники одночасно стикаються зі значними витратами на електрифікацію, слабким попитом і зростаючим тиском на прибутковість.

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Нагадаємо, у червні нове керівництво Угорщини розпочало масштабну кадрову реформу в Міністерстві закордонних справ, звільняючи співробітників, які раніше працювали під керівництвом колишнього глави відомства Петера Сійярта.

Як повідомлялося, колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який залишив свою посаду у травні, заявив, що "ніколи не діяв в інтересах Росії", а лише виступав за прагматичні відносини з Москвою.

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