Кабмін змінив порядок розрахунку плати за реєстрацію ветеринарних препаратів

Кабінет Міністрів затвердив методики розрахунку вартості послуг, пов'язаних із державною реєстрацією ветеринарних лікарських засобів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Документ встановлює єдині правила визначення плати за такі послуги. На основі затверджених методик центральний орган виконавчої влади розраховуватиме та затверджуватиме їхню вартість.

Ухвалення постанови передбачає:

запровадження єдиного, прозорого та уніфікованого механізму розрахунку вартості послуг;

підвищення прозорості та економічної обґрунтованості формування плати;

удосконалення державного регулювання у сфері реєстрації ветеринарних лікарських засобів;

створення зрозумілих і прогнозованих умов для суб’єктів господарювання, а також захист їхніх інтересів завдяки чітким правилам визначення вартості послуг.

Під час розрахунку вартості враховуватимуться прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, а також постійні розподілені загальновиробничі витрати.

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Як повідомлялося, в Україні з 31 січня 2026 року набули чинності нові правила допуску до господарської діяльності у сфері ветеринарної практики. Відтепер декларативний принцип початку роботи скасовано, а провадження такої діяльності можливе лише за наявності ліцензії.

Нагадаємо, у червні минулого року повідомлялося, що з 2026 року Україна переходить на нові європейські правила у сфері ветеринарної медицини.

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