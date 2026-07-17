В Україні змінилися правила пільгової іпотеки "єОселя": що саме оновили?

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" із 17 липня оновила умови кредитування, вимоги до нерухомості та правила надання державної підтримки.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету Міністрів.

Нові ставки для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Першим ключовим нововведенням стало зниження кредитної ставки до 3% річних:

для ветеранів війни ;

; осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій;

учасників війни;

для родин загиблих захисників і захисниць України.

Водночас іпотеку під 7% можуть оформити інші категорії ветеранів та їхні родичі;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які взагалі не мають власного житла чи офіційно потребують покращення умов проживання.

Якщо позичальник втрачає статус, який давав право на пільгу (наприклад, звільняється з лав поліції чи школи), ставка для нього автоматично підвищується з 3% до 7%.

Зміни лімітів площі житла

Друга важлива зміна стосується розрахунку дозволеної площі нерухомості. Тепер базова норма у 52,5 кв. м передбачена для однієї особи, а на другого члена родини додатково нараховуватимуть ще 21 кв. м.

Для сімей із трьох людей діятиме обмеження у 73,5 кв. м (замість колишніх 94,5 кв. м), тоді як максимальний ліміт площі для великих родин залишили на тому ж рівні – 115,5 кв. м.

Новий вік для дітей та швидка перевірка

Крім того, уряд розширив поняття складу сім'ї.

Відтепер під час розрахунку параметрів кредиту дозволено враховувати дітей віком до 21 року, хоча раніше цей ліміт обмежувався 18 роками.

Також Кабмін оптимізував процес перевірки потенційних позичальників.

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") отримало право за згодою заявника автоматично перевіряти дані про його доходи та платоспроможність через державні реєстри.

Очікується, що це суттєво зменшить кількість паперових довідок та пришвидшить ухвалення рішень за банківськими заявками.

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Нагадаємо, лише за минулий тиждень у межах програми доступної іпотеки "єОселя" українці оформили 129 кредитів на загальну суму 273 млн грн.

Зокрема, у червні 2026 року 26,8% усіх оголошень про продаж житла в Україні відповідали вимогам державної програми компенсацій "єВідновлення". Водночас критеріям пільгової іпотечної програми "єОселя" відповідали 8,8% об'єктів нерухомості.

Раніше повідомлялося, що ветерани та сім'ї загиблих захисників України зможуть скористатися програмою "єОселя", оформивши пільгову іпотеку під 3% річних.

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