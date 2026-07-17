В Україні в п’ятницю подорожчав бензин. Які ціни на АЗС?
Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні в п'ятницю, 17 липня, зросла на 21 коп., до 75,07 грн за літр, на дизельне пальне – на 62 коп., до 77,1 грн за літр.
Про це пише Укрінформ із посилання на дані порталу "Мінфін".
Які ціни на пальне
Середні ціни на пальне 17 липня такі:
- бензин марки А-95 (преміум) – 78,99 грн/л (подорожчав на 21 коп.);
- бензин марки А-95 – 75,07 грн/л (ціна зросла на 21 коп.);
- бензин марки А-92 – 70,48 грн/л (здорожчав на 9 коп.);
- дизпальне – 77,1 грн/л (подорожчання на 62 коп.).
- автогаз – 40,02 грн/л (на 1 коп. дешевше порівняно із попереднім днем).
Ціни на заправках
У мережі АЗС "Укрнафти" ціни на пальне становлять: бензин А-95 – 73,9 грн/л, дизпальне – 75,9 грн/л, автогаз – 38,4 грн/л.
У мережі "Авантаж 7" ціни такі: бензин А-95 – 70,95 грн/л, дизпальне – 74,95 грн/л, автогаз – 37,45 грн/л.
Мережа заправок ОККО встановила такі ціни: бензин А-95 – 78,9 грн/л, дизпальне – 79,9 грн/л, автогаз – 41,9 грн/л.
На заправках "БРСМ-Нафта" пальне коштує: бензин А-95 – 71,76 грн/л, дизпальне – 73,76 грн/л, автогаз – 37,92 грн/л.
У мережі WOG ціни на пальне такі: бензин А-95 – 78,9 грн/л, дизпальне – 79,9 грн/л, автогаз – 41,9 грн/л.
Мережі заправок BVS продає пальне за такими цінами: бензин А-95 – 74,57 грн/л, дизпальне – 75,57 грн/л, автогаз – 39,07 грн/л.
Пальне в Україні
Напередодні повідомлялося, що через логістичні затримки та систематичні російські удари по нафтобазах українські автозаправні станції почали підвищувати ціни.
Такж повідомлялося, що за січень-червень 2026 року імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 768 тис. тонн.
Перехід на новий екобензин
Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).
Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.
Будь ласка, зачекайте...
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