В Україні в п’ятницю подорожчав бензин. Які ціни на АЗС?

Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні в п'ятницю, 17 липня, зросла на 21 коп., до 75,07 грн за літр, на дизельне пальне – на 62 коп., до 77,1 грн за літр.

Про це пише Укрінформ із посилання на дані порталу "Мінфін".

Які ціни на пальне

Середні ціни на пальне 17 липня такі:

бензин марки А-95 (преміум) – 78,99 грн/л (подорожчав на 21 коп.);

бензин марки А-95 – 75,07 грн/л (ціна зросла на 21 коп.);

бензин марки А-92 – 70,48 грн/л (здорожчав на 9 коп.);

дизпальне – 77,1 грн/л (подорожчання на 62 коп.).

автогаз – 40,02 грн/л (на 1 коп. дешевше порівняно із попереднім днем).

Ціни на заправках

У мережі АЗС "Укрнафти" ціни на пальне становлять: бензин А-95 – 73,9 грн/л, дизпальне – 75,9 грн/л, автогаз – 38,4 грн/л.

У мережі "Авантаж 7" ціни такі: бензин А-95 – 70,95 грн/л, дизпальне – 74,95 грн/л, автогаз – 37,45 грн/л.

Мережа заправок ОККО встановила такі ціни: бензин А-95 – 78,9 грн/л, дизпальне – 79,9 грн/л, автогаз – 41,9 грн/л.

На заправках "БРСМ-Нафта" пальне коштує: бензин А-95 – 71,76 грн/л, дизпальне – 73,76 грн/л, автогаз – 37,92 грн/л.

У мережі WOG ціни на пальне такі: бензин А-95 – 78,9 грн/л, дизпальне – 79,9 грн/л, автогаз – 41,9 грн/л.

Мережі заправок BVS продає пальне за такими цінами: бензин А-95 – 74,57 грн/л, дизпальне – 75,57 грн/л, автогаз – 39,07 грн/л.

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Пальне в Україні

Напередодні повідомлялося, що через логістичні затримки та систематичні російські удари по нафтобазах українські автозаправні станції почали підвищувати ціни.

Такж повідомлялося, що за січень-червень 2026 року імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 768 тис. тонн.

Перехід на новий екобензин

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).

Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.

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