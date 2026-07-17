"Нафтогаз" отримав виконувача обов’язків голови правління замість Корецького

Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" призначила Сергія Федоренка, комерційного директора групи "Нафтогаз", виконувачем обов'язків голови правління.

Як повідомили в компанії, відповідне рішення ухвалено в зв'язку з призначенням Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

Завдання керівника

Серед ключових завдань в.о. голови правління буде, зокрема:

збереження темпів підготовки до опалювального сезону,

забезпечення достатніх запасів газу в сховищах,

відновлення та забезпечення надійної роботи нафтогазової інфраструктури в умовах систематичних російських ударів,

продовження реалізації стратегічних домовленостей із міжнародними партнерами, досягнутих командою групи "Нафтогаз" за минулий рік, – як у сфері диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу, так і стосовно розвитку фінансових механізмів для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення.

Про Федоренка

Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

Раніше він обіймав посади комерційного директора "Укрнафти", директора з комерційних питань "Укргазвидобування" та очолював "Нафтогаз Oil Trading".

Починаючи з липня 2025 року Федоренко є членом правління "Нафтогаз України" та обіймає посаду комерційного директора компанії.

Про Корецького

Сергій Корецький очолював "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року.

16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України., в якому прем'єр-міністром призначили Корецького.

Як повідомлялося, Корецький вніс понад 32,2 млн грн доходів у електронну декларацію про майно й доходи за 2025 рік.

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