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"Нафтогаз" отримав виконувача обов’язків голови правління замість Корецького

Наглядова рада "Нафтогазу" призначила в.о. голови правління

Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" призначила Сергія Федоренка, комерційного директора групи "Нафтогаз", виконувачем обов'язків голови правління.

Як повідомили в компанії, відповідне рішення ухвалено в зв'язку з призначенням Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

Завдання керівника

Серед ключових завдань в.о. голови правління буде, зокрема:

  • збереження темпів підготовки до опалювального сезону,
  • забезпечення достатніх запасів газу в сховищах,
  • відновлення та забезпечення надійної роботи нафтогазової інфраструктури в умовах систематичних російських ударів,
  • продовження реалізації стратегічних домовленостей із міжнародними партнерами, досягнутих командою групи "Нафтогаз" за минулий рік, – як у сфері диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу, так і стосовно розвитку фінансових механізмів для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення.

Про Федоренка

Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

Раніше він обіймав посади комерційного директора "Укрнафти", директора з комерційних питань "Укргазвидобування" та очолював "Нафтогаз Oil Trading". 

Починаючи з липня 2025 року Федоренко є членом правління "Нафтогаз України" та обіймає посаду комерційного директора компанії. 

Про Корецького

Сергій Корецький очолював "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року.

16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України., в якому прем'єр-міністром призначили Корецького.

Як повідомлялося, Корецький вніс понад 32,2 млн грн доходів у електронну декларацію про майно й доходи за 2025 рік.

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