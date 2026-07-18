Японська компанія хоче купити частку в польській мережі Żabka. Серед власників франшизи є українці

Японська компанія Seven & i Holdings, яка є власницею мережі магазинів 7-Eleven, перебуває на фінальній стадії переговорів про інвестиції в найбільшого оператора магазинів біля дому в Польщі – Żabka Group.

Як пише Nikkei, Seven & i Holdings збирається купити кількадесят відсотків акцій Żabka у інвестиційних фондів та інших акціонерів, передає LIGA.net.

Сума угоди може складати кілька сотень мільярдів єн, однак точний розмір інвестиції не розкривається.

Така угода може допомогти японській компанії розширити міжнародний бізнес і вийти на ринок Східної Європи.

Окрім того, це стане першою великою інвестицією Seven & i Holdings в іноземного оператора магазинів біля дому за останні п'ять років, якщо не враховувати придбання австралійської Convenience Group Holdings, яка управляє магазинами 7-Eleven у Австралії.

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Про польську мережу

Żabka – найбільша в Польщі мережа у форматі магазинів біля дому. На кінець 2025 року вона налічувала понад 12,3 тис. торгових точок. Більшість магазинів працюють за франчайзингом. За підсумками 2025 року виторг Żabka становив 27,15 млрд злотих ($7,2 млрд).

У квітні цього року стало відомо, що мережа магазинів Żabka разом із банком PKO Bank Polski запускає фінансовий сервіс Żappka Pay, який передбачає кредитну картку з можливістю відстрочення платежу прямо в мобільному застосунку.

Українці серед власників

Станом на 2024 рік більше ніж 500 українських підприємців володіло магазинами Żabka за договором франшизи в Польщі, більшість із них – жінки.

2025 року в Польщі іноземні громадяни започаткували 10,5 тис. нових підприємств, що стало третім за величиною результатом за всю історію спостережень. Найактивнішими у створенні бізнесу виявилися громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини.

Також повідомлялося, що 1197 компаній з польськими власниками, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Водночас кожна восьма польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн – 146 компаній. Їхній дохід склав 123,01 млрд грн торік.

Про японську компанію

Seven & i Holdings наразі працює над розширенням міжнародної присутності й планує збільшити кількість магазинів у світі – включно з Японією – з 87 тис. до 100 тис. до 2030 року. На сьогодні основна частина її мережі зосереджена в Японії та Північній Америці, тоді як у Європі компанія має лише близько 360 магазинів у країнах Північної Європи, зокрема Данії та Норвегії.

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