Верховна Рада планує в серпні ухвалити закон про віртуальні активи

Верховна Рада планує вже в серпні ухвалити законопроєкт про віртуальні активи, який має врегулювати цей ринок в Україні.

Про це в інтервʼю Укрінформу заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дуже важливий законопроєкт, який уже готовий (мені соромно знову і знову обіцяти його ухвалення), про віртуальні активи. Цей документ маємо ухвалити вже в серпні", – зазначив він.

До кінця року народні депутати також планують ухвалити Митний кодекс, законодавство про нові правила оподаткування міжнародних відправлень, частково імплементувати європейську директиву АТАD (4-а стаття). Маємо остаточно затвердити закони про сек’юритизацію активів і про недержавні пенсійні фонди, про дерегуляцію випуску цінних паперів та вже згаданий – про надання пільг для дрібних приватних інвесторів.

Що з криптовалютою в Україні

Станом на кінець 2025 року Україна посіла четверте місце в глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів, обігнавши багато економічно розвинених країн. В Україні на той момент нарахували 46 300 біткоїнів (приблизно $3,4 млрд за нинішнім курсом).

Утім, криптовалюти в Україні перебувають у "сірій зоні". Верховна Рада у вересні 2025-го підтримала в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів і встановлює базові правила їх оподаткування. Проте до другого читання документ так і не дійшов.

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До того ще в лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада не зробила.

Згідно з проєктом закону №10225-д, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права, пояснював Гетманцев раніше. Хоча, за словами першого заступника комітету Ярослава Железняка, до другого читання документ зазнає суттєвих змін.

Через законодавчу невизначенність в Україні раніше згорнули свою діяльність кілька проєктів, як гаманець Trustee Plus і криптовалютна картка Weld Money. Детальніше про це Бізнес Цензор писав у цій статті.