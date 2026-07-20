Де в Україні від початку року відремонтували найбільше доріг?

Із початку року на автомобільних дорогах державного значення в Україні ліквідовано 18,1 млн кв. м деформацій покриття.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Для прискорення процесів у більшості регіонів використовують метод укладання "картами".

Метод укладання "картами" – це метод ремонту, коли замість дрібного латання окремих поодиноких ям вирізають і повністю перестеляють велику суцільну ділянку асфальту (прямокутну "карту").

Найбільші обсяги робіт виконано у трьох областях:

Кіровоградська область — 2,1 млн кв. м;

Київська область — 1,7 млн кв. м;

Дніпропетровська область — 1,2 млн кв. м.

Щодня на автошляхах працюють близько 550 фахівців. Основні роботи зосереджені на трасах М-06 Київ – Чоп, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине.

Де вже завершили ключові ремонти

Житомирщина:

завершуються роботи на обході Бердичева та ділянці дороги М-21 (Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський) між Осиковим та Хажином;

на 13 км повністю замінили та посилили покриття, триває облаштування узбіч, з’їздів та розмітки.

Харківщина:

від початку року відремонтували понад 310 тис. кв. м покриття на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, де інтенсивність руху перевищує 25 тис. авто на добу.

Сумщина:

завершено ремонт ділянок доріг Н-07 Суми – Київ (близько 14 км), Н-12 Суми – Полтава (понад 13 км), Р-60 Кролевець – Пирятин (7 км) та Р-61 Батурин – Суми (понад 4 км).

Івано-Франківщина:

відремонтовано суцільними картами ділянки на трасі Н-09 (об'їзна Івано-Франківська, Калуське шосе, Поплавники – Галич) та Н-10 (у місті Долина та селищі Заболотів).

Дніпропетровщина:

відновлено понад 152 тис. кв. м покриття на ділянці автодороги Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград протяжністю понад 35 км.

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Ремонт доріг

Нагадаємо, станом на початок липня 2026 року в Україні було відновлено понад 16 млн кв. м дорожнього покриття. За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, тоді добовий темп робіт сягав понад 90 тис. кв. м доріг.

Як повідомлялося, станом на середину червня в Україні на дорогах державного значення з початку року було ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

Раніше в червні повідомлялося, що в Україні на дорогах державного значення тривають роботи з експлуатаційного утримання та відновлення дорожнього покриття. Водночас уже завершено першочергові роботи з ліквідації пошкоджень, що виникли після осінньо-зимового періоду.

Відновлення Дорожнього фонду

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам під час розгляду змін до державного бюджету на 2026 рік доручити уряду з 2027 року частково відновити Дорожній фонд.

Наприкінці квітня поточного року заступник міністра фінансів Олександр Кава розповідав, що в Україні опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік з потенційним його перетворенням на транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дорожню інфраструктуру, а й на підтримку залізниці.

Нагадаємо, у 2024 році надходження державного Дорожнього фонду, який входив до спеціального фонду держбюджету, було перерозподілено до загального фонду державного бюджету для посилення фінансування армії та зміцнення обороноздатності країни.

Фінансування ремонтів

Наприкінці червня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявляв, що на відновлення дорожньої інфраструктури й перебудову системи логістики в перші два повоєнні роки Україна потребуватиме близько 40 млрд євро.

На початку червня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 3,5 млрд грн обласним військовим адміністраціям.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

До того голова Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

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