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Новини Ціни на бензин
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На АЗС чергове подорожчання: скільки вже коштує бензин?

На АЗС чергове подорожчання: скільки вже коштує бензин?

В Україні 21 липня зафіксовано чергове зростання роздрібних цін на пальне на автозаправних станціях (АЗС).

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мінфін.

Найбільше зросла вартість бензину марки А-92 – на 1,96 грн (+2,7%), до середніх 73,42 грн/л.

Зростання цін на інші види пального становило:

  • бензин А-95 – здорожчав на 72 копійки (+0,9%) – до 77,29 грн/л;
  • бензин А-95 преміум – додав у ціні 61 копійку (+0,8%) – до 81,34 грн/л;
  • дизельне пальне – зросло у вартості на 1,36 грн (+1,7%) – до 80,16 грн/л.

Водночас ціна на автомобільний газ залишилася практично без змін – середній цінник піднявся лише на 3 копійки (+0,07%), до 40,05 грн/л.

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Пальне в Україні

Напередодні повідомлялося, що через логістичні затримки та систематичні російські удари по нафтобазах українські автозаправні станції почали підвищувати ціни.

Такж повідомлялося, що за січень-червень 2026 року імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 768 тис. тонн.

Перехід на новий екобензин

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).

Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.

Читайте також: "По АЗС били, б’ють і будуть бути": Російські атаки пов’язані з паливною кризою в самій РФ

Автор: 

АЗС (1652) бензин (1264) ринок (488) ціни (4335) дизпаливо (1334) пальне (174)
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Топ коментарі
+7
Горять орківські нпз - а ціни на пальне ростуть у нас.
140 расійських рублей за літр. Ми що, з расії його возимо?
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21.07.2026 20:40 Відповісти
+4
Кому війна, а нафтовим баригам клондайк. Будь яка подія перетворюється на зростання ціни.
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21.07.2026 20:40 Відповісти
+2
Ні, не так. Є гуртові ціни, є податкова, митна складова, є ще багато чинників які впливають на ціну в роздрібній торгівлі. Мабуть на гуртовому ринку якісь є податкові пільги для України та й при розмитненні теж, бо війна у нас. А от роздрібні бариги ті вже відриваються по повній.
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21.07.2026 21:04 Відповісти

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