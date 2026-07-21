На АЗС чергове подорожчання: скільки вже коштує бензин?
В Україні 21 липня зафіксовано чергове зростання роздрібних цін на пальне на автозаправних станціях (АЗС).
Про це свідчать дані моніторингу порталу Мінфін.
Найбільше зросла вартість бензину марки А-92 – на 1,96 грн (+2,7%), до середніх 73,42 грн/л.
Зростання цін на інші види пального становило:
- бензин А-95 – здорожчав на 72 копійки (+0,9%) – до 77,29 грн/л;
- бензин А-95 преміум – додав у ціні 61 копійку (+0,8%) – до 81,34 грн/л;
- дизельне пальне – зросло у вартості на 1,36 грн (+1,7%) – до 80,16 грн/л.
Водночас ціна на автомобільний газ залишилася практично без змін – середній цінник піднявся лише на 3 копійки (+0,07%), до 40,05 грн/л.
Пальне в Україні
Напередодні повідомлялося, що через логістичні затримки та систематичні російські удари по нафтобазах українські автозаправні станції почали підвищувати ціни.
Такж повідомлялося, що за січень-червень 2026 року імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 768 тис. тонн.
Перехід на новий екобензин
Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).
Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.
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