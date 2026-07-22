Військовий збір в Україні після війни можуть замінити податком на відбудову

В Україні можуть запровадити податок на відбудову, який би став заміною 5% військового збору після війни.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику Міжнародного валютного фонду, передає LIGA.net.

Що було відомо

Раніше, наприкінці минулого року, про такий податок розповідала заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум.

Зі свого боку голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев тоді заявив, що парламент не розглядає жодні додаткові податки на відновлення, але в квітні депутати відмовилися зробити 5% військовий збір безстроковим.

Відтак влада шукає варіанти, як не допустити просідання державних доходів після війни.

Тому як можливий варіант розглядають заміну військового збору на податок на відбудову, параметри якого будуть чітко визначені в перехідному законодавстві вже після закінчення війни.

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Військовий збір

Як повідомлялося, впродовж першого півріччя 2026 року до державного бюджету України надійшло 94,2 млрд грн військового збору, що свідчить про суттєве зростання фінансування оборонного сектору країни. Цей показник на 19,2 млрд грн, або на 25,6% перевищує результати аналогічного періоду минулого року, коли надходження становили 75 млрд грн.

за січень-травень цього року платники спрямували до бюджету 77,4 млрд грн військового збору. Це на 25,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 61,6 млрд грн.

У січні-квітні 2026 року платники податків перерахували 60,2 млрд грн військового збору, що на 12,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також стало відомо, що 14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає продовження сплати військового збору за підвищеною ставкою ще протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану.

Зміна реквізитів

Нагадаємо, в Україні з 1 липня змінилися реквізити рахунків для сплати військового збору. Так, відтепер військовий збір зараховується в повному обсязі до спеціального фонду держбюджету України та спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

4 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визначає, що кошти від військового збору спрямовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

6 травня Бюджетний комітет Ради рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військовослужбовців.

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