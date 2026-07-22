Скільки податку на нерухомість сплатили з початку року та які регіони в лідерах. ПЕРЕЛІК
Власники житлової та нежитлової нерухомості в Україні за перше півріччя поточного року перерахували до місцевих бюджетів майже 6,1 млрд грн податку на нерухоме майно.
Як повідомили в Державній податковій службі, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8,6%.
Загалом від початку року податок на нерухомість сплатили понад 500 тис. платників.
"Саме ці кошти залишаються на місцях і спрямовуються на фінансування освіти, медицини, благоустрою, ремонту доріг, підтримку комунальної інфраструктури та інших потреб громад", – нагадали в Держподатковій.
Де найбільші надходження
Лідером за сумою сплаченого податку став Київ, де до бюджету надійшло 1,2 млрд грн.
Окрім того, серед регіонів із найбільшими надходженнями:
- Київська область – 674,3 млн грн,
- Дніпропетровська область – 620 млн грн,
- Львівська область – 602,8 млн грн.
Хто сплачує податок на нерухомість
Податок на нерухомість сплачують не всі власники житла.
Платити його треба лише тоді, коли площа об'єкта перевищує встановлені Податковим кодексом норми:
- 60 кв. м – для квартири,
- 120 кв. м – для житлового будинку,
- 180 кв. м – якщо у власності одночасно перебувають квартира і будинок.
При цьому податок нараховується не на всю площу, а лише на квадратні метри, які перевищують визначений законом ліміт.
Розмір податку
Сума податку залежить від місцевої влади. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставку, яка не може перевищувати 1,5 % мінімальної заробітної плати за один квадратний метр понад установлену норму.
Раніше в Національному банку України заявили, що через російські атаки на енергетику та безпекові ризики українці в першому кварталі 2026 року почали значно рідше купувати нерухомість.
Також у Державній службі статистики зазначили, що ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в травні 2026 року зросли на 21,8% порівняно з травнем минулого року.
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