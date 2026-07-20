Програма "єОселя": скільки видано пільгових іпотек?

За минулий тиждень за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" українці отримали 132 нові кредити на загальну суму 259,1 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Хто отримав пільгові кредити

Кредити під 3% отримали:

51 військовослужбовець та представник сектору безпеки;

4 педагоги;

6 медиків;

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

48 українців без власного житла;

22 внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Найбільше кредитів у межах програми минулого тижня видали у Київській області (24), Черкаській (5) та Дніпропетровській (4).

Розподіл за типом нерухомості

За типом нерухомості 79 кредитів видано на житло першого продажу (з них 46 – на об’єкти на стадії будівництва). Ще 53 кредити громадяни отримали на придбання житла на вторинному ринку.

Загалом від початку 2026 року за програмою "єОселя" видано 4 673 кредити на 9,1 млрд грн. За весь час дії програми 27 285 родин отримали житлові кредити на загальну суму 48 млрд грн.

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Нагадаємо, державна програма доступної іпотеки "єОселя" із 17 липня оновила умови кредитування, вимоги до нерухомості та правила надання державної підтримки.

Зокрема, у червні 2026 року 26,8% усіх оголошень про продаж житла в Україні відповідали вимогам державної програми компенсацій "єВідновлення". Водночас критеріям пільгової іпотечної програми "єОселя" відповідали 8,8% об'єктів нерухомості.

Раніше повідомлялося, що ветерани та сім'ї загиблих захисників України зможуть скористатися програмою "єОселя", оформивши пільгову іпотеку під 3% річних.

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