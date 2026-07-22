Замість імпорту для McDonald’s: на Черкащині будують завод із переробки картоплі за 960 мільйонів

На території індустріального парку "Біосенс" у Черкаській області стартував монтаж металоконструкцій першої черги найбільшого в Україні заводу з переробки картоплі.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський

Запуск підприємства дозволить повністю перекрити імпорт картопляного борошна, який зараз становить 100% потреб українського ринку.

Перша черга: 960 млн грн інвестицій у картопляне борошно

Наразі триває зведення виробничого корпусу площею 6,5 тис. кв. м. Завод використовуватиме технологію беззварного зʼєднання сталевих елементів, а необхідне обладнання вже доставлене на майданчик.

Обсяг інвестицій у першу чергу становить 960 млн грн. Виробництво потужністю 25 тис. тонн картопляного борошна на рік планується запустити наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.

Цей продукт є критично важливим для хлібопекарської, кондитерської, мʼясопереробної промисловості та виготовлення соусів.

До того ж, за державного співфінансування на території парку вже розширюють підʼїзні шляхи та підключають газові мережі (у грудні 2025 року Уряд виділив на це 24,7 млн грн на умовах 50:50).

Плани на картоплю фрі для фастфуду

Наразі такі мережі, як McDonald's та KFC, вимушені повністю імпортувати картоплю фрі через відсутність в Україні необхідних технологій її вирощування та глибокої переробки.

Друга черга (2027 рік):

передбачає будівництво лінії з виготовлення картоплі фрі потужністю 60-150 тис. тонн на рік;

обсяг інвестицій оцінюється у 2,5 млрд грн.

Третя черга:

розширення випуску картоплі фрі, що вимагатиме ще близько 3 млрд грн інвестицій.

Крім цього, проєкт розвитку "Біосенсу" передбачає будівництво сховища для картоплі на 20 тис. тонн, підприємства з переробки шкірки у білок і крохмаль, а також тепличного комплексу з власною когенераційною установкою.

Для реалізації цих планів площу індустріального парку розширюють з 29,6 до 40 га, а поруч зарезервовано ще 60 га.

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Розвиток українського виробництва

Нагадаємо, на Житомирщині хочуть побудувати завод переробки картоплі за 38 млн грн.

Завод зможе переробляти до 300 тонн картоплі на добу та виробляти до 20 тис. тонн готової й напівготової картопляної продукції на рік.

Зокрема, на Черкащині планують побудувати м’ясопереробний комплекс за $160 млн.

Як повідомлялося, раніше у червні 2026 року в Одеській області запустили завод із виробництва солі. "Чорноморський солезавод" став єдиним українським підприємством, що отримує сіль шляхом випаровування із солоної рідини.

Крім того на Хмельниччині збираються побудувати комплекс із переробки риби та м'яса. Комплекс включатиме рибо- і м'ясоконсервний цехи, виробництво м'ясних виробів та напівфабрикатів, автоклавну, цех пакування, склад готової продукції, а також адміністративно-побутовий комплекс.

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