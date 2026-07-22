Мінфін обміняв короткострокові державні облігації на 15 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Обсяг задоволених заявок становив 15 млрд грн за номінальною вартістю.

У межах операції інвесторам запропонували обміняти цінні папери з близьким терміном погашення (5 серпня 2026 року) на новий випуск із датою погашення 5 грудня 2029 року.

Умови та деталі угоди

Термін обігу нових державних облігацій становить близько 3,5 року. Середньозважений рівень дохідності розміщених паперів зафіксувався на позначці 12,84%.

Анулювання цінних паперів:

на рахунок емітента за підсумками аукціону буде зараховано 14,15 млн шт. ОВДП із терміном погашення в серпні 2026 року на загальну суму 15,19 млрд грн. Після зарахування їх буде повністю погашено та анульовано.

Навіщо проводять такі аукціони

У Мінфіні підкреслюють, що подібні аукціони з обміну є важливим інструментом активного управління державним боргом.

Вони дозволяють зменшити навантаження на державний бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргових зобов'язань та підтримати ліквідність внутрішнього ринку цінних паперів.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів України під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,16 млн грн.

За підсумками першого півріччя 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,23 трлн грн.

Зокрема, за пів року надходження від військового збору до державного бюджету України становили 94,2 млрд грн. Це свідчить про значне збільшення обсягів фінансування потреб оборонного сектору країни.

Як повідомлялося, за підсумками січня-травня поточного року касові видатки загального фонду держбюджету України сягнули 1,8 трлн грн. Це на 260 млрд грн, або на 16,9%, перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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