Скільки вантажів перевезла "Укрзалізниця" в першому півріччі. ПЕРЕЛІК

"Укрзалізниця" за перше півріччя поточного року перевезла 74,7 млн тонн вантажів, що на 6,2% менше порівняно з відповідним періодом торік.

Про це розповів заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, передає Rail.Insider.

Динаміка перевезень

Ключовим фактором скорочення вантажних перевезень стало зниження обсягів транспортування, зокрема:

залізної та марганцевої руди (-6,1 млн тонн),

кам'яного вугілля (-1,5 млн тонн);

будівельних матеріалів (-1,3 млн тонн).

При цьому зростання спостерігалося в перевезенні зерна (+2,7 млн тонн) і нафти й нафтопродуктів (+1,4 млн тонн).

На експорт за пів року відправили 35 млн тонн вантажів (47%), а всередині країни перевезення склали 32,4 млн тонн (43%).

Експортні вантажі

Експорт за перше півріччя порівняно з відповідним періодом торік скоротився на 9,6%, при цьому падіння продемонстрували:

залізна та марганцева руда (-5,3 млн тонн, або -31%);

цемент (-400 тис. тонн, або -45%);

чорні метали (-30 тис. тонн, -1,2%).

При цьому обсяги перевезнь зернових вантажів зросли на 19,5%.

До портів Великої Одеси на експорт у першму півріччі перевезли 22,6 млн тонн, що на 8,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Негативна динаміка спостерігається й під час експорту в напрямку західних прикордонних переходів – -9,7%. Обсяг експорту становив 11,6 млн тонн, і ще 800 тис. тонн експортували через порти Дунаю (-28,2%).

"На сьогодні напрямок Великої Одеси залишається основним. Адже найбільше вантажів прямує саме до портів Великої Одеси. Але останні два тижні бачимо посилення ударів по портовій інфраструктурі, по суднах. Це призводить до різкого падіння перевезення й обробки вантажів саме в портах Великої Одеси", – зазначив Ткачов.

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Фінансові результати

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" очікує, що в 2026 році прибуток від міжнародних пасажирських перевезень перевищить 2 млрд грн.

У 2025 році "Укрзалізниця" скоротила дохід від реалізації послуг зовнішнім клієнтам на 12,4% порівняно з 2024 роком ‒ до 91,24 млрд грн. Водночас операційний збиток компанії зріс у 5,5 раза ‒ до 17,03 млрд грн.

Дохід від міжміських пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні збільшився на 11,8% ‒ до 11,94 млрд грн, тоді як збиток за цим напрямом зріс на 9,1% ‒ до 9,62 млрд грн.

Приміські перевезення принесли компанії лише 0,51 млрд грн доходу, тоді як збитки сягнули 9,996 млрд грн. Це відповідно на 2,8% менше та на 7% більше, ніж роком раніше.

Доходи від вантажних перевезень скоротилися на 17,1% ‒ до 67,87 млрд грн, а прибуток від них зменшився у 3,5 раза ‒ до 5,82 млрд грн.

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