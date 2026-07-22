"Укрзалізниця" замовила ще 92 пасажирські вагони: подробиці угоди

"Укрзалізниця" підписала договір про постачання 92 нових пасажирських вагонів українського виробництва.

Про це повідомив очільник Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Деталі контракту

У межах підписаної угоди буде виготовлено:

83 купейних вагони , які також можна використовувати у форматі СВ;

, які також можна використовувати у форматі СВ; 9 сучасних безбар'єрних вагонів із спеціальними інклюзивними купе.

Техніку передаватимуть залізничникам поступово впродовж 2027-2028 років. До їх створення залучать вітчизняні підприємства, які постачають обладнання та комплектуючі.

Причини закупівлі

Заміна вагонів необхідна через високий рівень зносу наявного парку, середній вік якого вже перевищує 35 років.

Крім того, залізнична інфраструктура та пасажирські вагони систематично зазнають пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Поточні показники оновлення

Загалом за державною програмою вже законтрактовано 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 одиниць вже виведені на маршрути.

Зокрема, у 2026 році компанія вже одержала 21 новий вагон, до створення яких долучилися 166 українських підприємств.

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Потреби залізниці

За даними "Укрзалізниці", крім пасажирських вагонів, компанія також має гостру потребу в оновленні локомотивного парку.

Нагадаємо, у травні віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що перевізнику необхідно близько 100 вантажних і пасажирських електровозів для забезпечення евакуації, пасажирських рейсів та логістики експорту.

Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" отримала перші шість нових купейних вагонів українського виробництва – вони вже прибули до Києва із Кременчука та готуються до свого першого рейсу.

Зокрема, в жовтні торік "Укрзалізниця"завершила прийом усіх 66 нових вагонів запланованої на 2025 рік партії, що поповнили одразу чотири флагманські поїзди.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2025 році в одному вагоні перевозить у середньому 2,1 тис. пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1,1 тис. осіб.

Підтримка перевезень

У лютому 2026 року стало відомо, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.

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